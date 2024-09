Alisson está na mira do Bayern para substituir Manuel Neuer, diz jornal

O goleiro Alisson, do Liverpool, está na mira do Bayern de Munique para substituir o experiente Manuel Neuer, que está com 38 anos.

O que aconteceu

O clube alemão monitora Alisson e pensa no goleiro brasileiro como futuro sucessor de Neuer, que tem sofrido com problemas físicos, de acordo com o jornal The Sun. O alemão tem contrato com os bávaros até o fim da atual temporada.

O técnico belga Vincent Kompany é um grande fã de Alisson e acompanhou o goleiro de perto por vários anos. Ele atuou no futebol inglês entre 2008 e 2019 vestindo a camisa do Manchester City e comandou o Burnley de 2022 a 2024.

O jornal afirma que o Liverpool está até 'preparado para a saída de Alisson', uma vez que acertou recentemente a contratação do goleiro Giorgi Mamardashvili, de 23 anos, jogador do Valencia. Ele fechou com os Reds em agosto deste ano, mas deixará o clube espanhol apenas na próxima temporada.

Alisson está com 31 anos e chegou ao Liverpool em julho de 2018 após ser comprado da Roma, da Itália, por 62,5 milhões de euros fixos, equivalente a R$ 278 milhões na cotação da época.

O goleiro tem contrato com o Liverpool até 2026 e recentemente recusou negociação com o futebol saudita, afirmando que queria terminar o contrato ou até mesmo renovar com o clube inglês.