Santos divulga lista de atletas inscritas para a disputa da Libertadores feminina; confira

Na tarde desta sexta-feira, o Santos divulgou as atletas inscritas pelo clube para a disputa da Copa Libertadores feminina, que terá início já nesta quinta-feira (3). Ao todo, 20 jogadoras integram a lista montada pelo técnico Caio Couto.

Kelly Chiavaro e Karen Hipólito são as goleiras, enquanto Fabiana Yanten e Leidiane foram as laterais inscritas. Já para a zaga, o treinador levou Camila Martins, Day Silva e Rafa Martins.

No meio-campo, foram chamadas Ana Carla, Julia, Karla Alves, Laura Valverde, Nath, Suzane Pires e Thaisinha. Por fim, para o ataque, foram inscritas seis jogadoras: Carol Baiana, Ketlen, Larissa Vasconcelos, Nathane, Paola e Yami Rodriguez.

Chama a atenção a ausência de Sole Jaimes. A atacante foi mãe recentemente e ainda busca retomar sua melhor forma física, mas ainda assim é peça importante da equipe santista. Contratada para sua quarta passagem em junho deste ano, e, até agora, foram 10 jogos e dois gols marcados.

As Sereias da Vila disputam a Libertadores pela quarta vez na história. A delegação santista viaja nesta terça-feira à sede fixa da competição continental, no Paraguai, e tem sua estreia marcada já para esta quinta-feira.

O Santos está no Grupo B na Libertadores feminina, ao lado de Always Ready-BOL, Colo-Colo-CHI e Olímpia-PAR. O primeiro jogo será contra a equipe boliviana e acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estadio Ypané.

As Sereias da Vila fazem temporada decepcionante. Caíram para a Segunda Divisão do Brasileirão feminino e não conseguiram vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Agora, o Peixe vê na Libertadores a última chance de conquistar um título e não terminar o ano como "terra arrasada".

O Santos feminino tentará erguer a Libertadores pela terceira vez em sua história. A equipe é dona de dois títulos, um em 2009 e outro em 2010.

Veja a lista das 20 atletas inscritas pelo Santos na Libertadores feminina: