Dortmund leva susto, mas vira sobre o Bochum e conquista a terceira vitória no Alemão

Após sair perdendo por dois gols, o Borussia Dortmund venceu o Bochum por 4 a 2 nesta sexta-feira, no Signal Iduna Park, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Matus Bero e Dani de Wit marcaram para os visitantes, que sofreram a virada para os donos da casa com gols de Guirassy (duas vezes), Emre Can e Nmecha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Borussia Dortmund (@bvb09)

Com a vitória, o Borussia Dortmund chegou aos dez pontos em cinco jogos no Campeonato Alemão. O Bochum tem apenas um ponto conquistado em cinco partidas.

O Borussia Dortmund volta a campo na próxima terça-feira (01), pela Liga dos Campeões, contra o Celtic-ESC, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park. Pelo Campeonato Alemão, a equipe da "muralha amarela" irá enfrentar o Union Berlin fora de casa na próxima rodada. O jogo acontecerá no dia 5 de outubro, sábado, às 10h30.

O Bochum, por sua vez, duelará com o Wolfsburg em casa na próxima rodada. A partida acontecerá no próximo sábado (05), às 10h30, pela Bundesliga.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Bochum, que abriu o placar com 16 minutos de jogo. Após tabelar com Hofmann, Matus Bero recebeu dentro da área e finalizou rasteiro para marcar. Cinco minutos depois, os visitantes ampliaram com Dani de Wit, aproveitando uma falha do goleiro Kobel. Os donos da casa diminuíram aos 43 minutos. Julian Brandt cruzou e Guirassy, de cabeça, diminuiu para o Dortmund.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Guirassy sofreu pênalti. Na cobrança, Emre Can bateu alto e empatou para o Borussia Dortmund. Aos 30, Guirassy recebeu de Adeyemi e virou para os mandantes. Por fim, seis minutos depois, Adeyemi fez boa jogada individual e tocou para Nmecha, que marcou após uma falha do goleiro Drewes.