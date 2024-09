Corinthians abre troca de ingressos para treino aberto antes de Majestoso; veja como reservar

O Corinthians divulgou na manhã desta sexta-feira informações sobre a reserva de ingressos para o treino aberto que ocorrerá neste sábado, véspera do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade está marcada para as 11h (de Brasília) da manhã, na Neo Química Arena.

Os torcedores interessados em assistir ao treino aberto deverão reservar o ingresso com antecedência, através do site fieltorcedor.com.br, e de forma gratuita.

Os sócios poderão adquirir bilhetes para os dependentes dos planos. Já para o público geral, o Timão disponibilizará apenas uma entrada por CPF.

Em nota oficial, o Corinthians ainda pede para que os torcedores levem para o estádio 1 kg de alimento não-perecível e, claro, dentro da validade, sendo preferencialmente arroz a feijão. As doações serão destinadas para a ONG Amigos do Bem.

O clássico é de fundamental importância para o Timão. Embalado nas copas, a equipe ainda está no Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, e mira a vitória para escapar da zona de rebaixamento.

O Majestoso está marcado para o domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h (de Brasília). O embate é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Veja data e horário de abertura da reserva de ingressos para o treino aberto:

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 11H



Abertura para grupos de Acessibilidade e PCDs.

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 13H



Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à reserva de ingressos pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br.

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 15H



Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à reserva dos ingressos disponíveis pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).