Palmeiras tenta repetir sequência de vitórias que não atinge desde 2022 no Brasileirão

O Palmeiras terá mais um difícil compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Alviverde terá pela frente o Atlético-MG, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O duelo é válido pela 28ª rodada do torneio nacional.

O Verdão do técnico Abel Ferreira vive um grande momento nesta reta final de temporada. A equipe venceu o Vasco no último domingo e soma cinco vitórias consecutivas, além de deter uma invencibilidade geral de sete jogos.

Dessa forma, o Palmeiras entra em campo neste sábado contra o Atlético-MG com dois objetivos que estão diretamente relacionados. O time palestrino vai em busca do triunfo, o sexto seguido, para tentar repetir uma série de vitórias que não alcança desde 2022.

A última vez que o clube palmeirense alcançou seis triunfos consecutivos na Série A foi há dois anos atrás. Também sob o comando de Abel, a equipe ficou sem perder ou empatar entre julho e agosto daquela edição da competição.

Na ocasião, a sequência vitoriosa palmeirense teve início na 17ª rodada, com uma vitória simples de 1 a 0 sobre o Cuiabá, em casa. Depois, o Verdão bateu o América-MG fora, por 1 a 0. Em seguida, superou o Internacional por 2 a 1 no Allianz Parque.

As próximas três vitórias foram contra Ceará, Goiás e Corinthians. O Palmeiras ganhou do Vozão por 2 a 1 longe de seus domínios, e venceu o Esmeraldino por 3 a 0 no Allianz. Já no Derby, o time bateu o rival na Neo Química Arena por 1 a 0.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Naquele ano, o Palmeiras fechou a Série A com uma campanha de 23 vitórias, 12 empates e apenas três derrotas. Não à toa, sagrou-se campeão do torneio pela 11ª vez em sua história, somando 81 pontos - oito pontos a mais que o Inter, vice-campeão.

Já no ano passado, o Verdão ficou próximo de chegar a seis vitórias consecutivas. Saiu vitorioso da 28ª até a 32ª rodada, mas perdeu para o Flamengo no jogo seguinte e viu a sequência se encerrar com apenas cinco triunfos.

Na Série A desta temporada, já são cinco vitórias seguidas do Palmeiras: venceu o Majestoso contra o São Paulo em casa (2 a 1), atropelou o Cuiabá no Brinco de Ouro (5 a 0), venceu o Athletico-PR na Ligga Arena (2 a 0), goleou o Criciúma no Allianz (5 a 0) e bateu o Vasco no Mané Garrincha (1 a 0).

Caso a torcida palmeirense seja adepta das coincidências, temos duas na sequência atual e na série de 2022: vitórias sobre Cuiabá e em ao menos um clássico - Derby em 2022 e Choque-Rei em 2024.

Se o Palmeiras vencer o Atlético-MG neste sábado, colocará pressão no líder Botafogo, que entra em campo poucas horas após o apito final no Brinco de Ouro. O Glorioso enfrenta o Grêmio às 21h e certamente será "secado" pelos torcedores alviverdes.