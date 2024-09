Com um a menos, Tottenham supera Qarabag; confira os resultados do dia na Liga Europa

O Tottenham estreou com vitória na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time londrino bateu o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 0, no Tottenham Hostpur Stadium. Os gols ingleses foram marcados por Brennan Johnson, Pape Sarr e Dominic Solanke.

O jogo foi marcado por uma expulsão logo no início, aos sete minutos. O zagueiro Radu Dragusin recebeu cartão vermelho e deixou o Tottenham com um a menos. Mesmo assim, a equipe inglesa conseguiu se impor e superou o rival.

Com a vitória larga, os londrinos ocupam a quarta colocação ao final desta primeira rodada, com três pontos. O Qarabag é o 34º colocado, sem pontos, apenas à frente de Dinamo de Kiev e Besiktas.

O Tottenham volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), para receber o Manchester United, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O Qarabag duela contra o Sabah FK, também no domingo, às 12h, pelo Campeonato Azeri, na Azersun Arena.

O jogo - A partida começou ruim para o lado do Tottenham, que viu seu defensor ser expulso logo aos sete minutos. Radu Dragusin destruiu uma chance clara ao puxar o brasileiro Juninho Vieira e recebeu o cartão vermelho direto.

Apesar de estar com um a menos, os londrinos não recuaram e abriram o placar cinco minutos depois. O galês Brennan Johnson recebeu de Solanke e chutou cruzado para fazer o primeiro dos Spurs.

Pape Sarr ampliou para o Tottenham aos sete da segunda etapa. O senegalês aproveitou o erro do goleiro Kochalski após uma cobrança de escanteio e estufou as redes. Seis minutos depois, Bayramov desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Qarabag que poderia colocá-los no jogo, acertando a trave.

Aos 23, a contratação mais cara da história dos Spurs, Dominic Solanke, pegou um rebote do goleiro para fazer o terceiro de sua equipe e fechar o placar.

Roma 1 x 1 Athletic Bilbao

O outro jogo de destaque desta quinta foi o duelo entre Roma e Athletic Bilbao, no Estádio Olímpico de Roma, que terminou empatado em 1 a 1. Os donos da casa ficaram na frente pela maior parte do jogo, com gol de Dovbyk, mas viram Paredes empatar para os visitantes faltando cinco minutos para o fim.

Confira os outros resultados do dia na Liga Europa:

Malmo 0 x 2 Rangers

Fenerbahçe 2 x 1 USG

FCSB 4 x 1 RFS

Frankfurt 3 x 3 Viktoria Plzen

Braga 2 x 1 Maccabi Tel Aviv

Lyon 2 x 0 Olympiacos

Ajax 4 x 0 Besiktas