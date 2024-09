Candidato a Bola de Ouro, astro do City rompe ligamento do joelho

O pior cenário para Rodri, volante do Manchester City, parece estar se confirmando. De acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador passou por exames na Inglaterra que detectaram uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito.

Agora, Rodri está viajando para Madri, na Espanha, onde passará por novos exames para confirmar a grave lesão. Ainda segundo o veículo, caso a contusão seja confirmada, o volante perderá o restante da temporada europeia.

A lesão de Rodri ocorreu no jogo entre Manchester City e Arsenal, disputado neste domingo, no Etihad Stadium. Aos 16 minutos da primeira etapa, ao tentar sair da marcação de Partney em um escanteio, o jogador prendeu o joelho e caiu no chão, precisando ser substituto.

Rodri vinha alertando do longo calendário europeu há algumas semanas, alegando que iria trazer problemas para a saúde dos atletas. Inclusive, ele comentou da possibilidade dos jogadores começarem uma greve.

Campeão com a Espanha e eleito o craque da Eurocopa 2024, o nome de Rodri vinha ganhando força para vencer o prêmio da Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador do mundo na temporada. Seus principais concorrentes eram o brasileiro Vini Jr., e o inglês Jude Bellingham, ambos do Real Madrid.

Sem Rodri, o Manchester City volta a campo nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), quando enfrentará o Watford pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.