Auxiliar do Corinthians justifica titularidade de Bidon e se impressiona com atuação de Yuri Alberto

Auxiliar e filho de Ramón Díaz, Emiliano Díaz ficou impressionado com o desempenho de Yuri Alberto neste sábado, na vitória do Corinthians em cima do Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta, que não vive grande fase, não foi às redes, mas participou ativamente da partida.

Yuri protagonizou uma bela jogada individual no segundo gol da equipe, marcado por Romero, no segundo tempo. A atuação do jogador chamou atenção de Emiliano.

"Acho que o Yuri hoje fez uma partida impressionante. Desgastou os dois zagueiros deles. É o goleador do nosso time. Tanto ele como Ángel [Romero] são os goleadores do nosso time e temos que respeitá-los. Eu sempre falei que o goleador passa por momentos complicados no ano. Acho que o Yuri já deixou isso atrás e vai nos ajudar muito nas três competições", afirmou o auxiliar.

"Estamos muito felizes com o trabalho que ele está fazendo e com todos os atacantes que a gente tem. No meu ponto de vista, fez uma partida incrível", acrescentou.

Neste sábado, a comissão técnica de Ramón e Emiliano decidiu dar uma nova oportunidade ao jovem meio-campista Breno Bidon entre os titulares. Ele, que teve grande atuação no meio de semana, no jogo contra o Fortaleza, pela Sul- Americana, saiu no intervalo da partida diante do Atlético-GO.

O auxiliar do Corinthians pediu paciência com o garoto da base, mas enxerga um futuro promissor para o jogador de 19 anos. Segundo Emiliano, Bidon foi substituído por conta do cansaço físico.

"O Breno [Bidon] é um garoto, um menino com um futuro impressionante. Mas precisava entender o jeito que precisávamos dele. E tem feito um grande trabalho. Nós tínhamos que colocá-lo em um momento justo, quando o time tivesse uma estrutura melhor. Está crescendo e vai nos ajudar muito. Sentiu um pouco do cansaço, por isso saiu no intervalo. Estava há muito tempo sem jogar em sequência", justificou.

Apesar do resultado, o Timão segue na zona de rebaixamento da Série A. O time alvinegro pulou para a 17ª colocação da tabela, com 28 pontos, mas se manteve no Z4 por conta do triunfo do Vitória sobre o Juventude, também na tarde deste sábado.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe encara o São Paulo, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília).

Antes disso, todavia, o time alvinegro recebe o Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, a equipe paulista ganhou por 2 a 0. O duelo decisivo ocorrerá nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.