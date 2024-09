RB Bragantino anuncia a contratação do atacante português Ivan Cavaleiro, ex-Benfica

Na tarde desta quinta-feira, o RB Bragantino anunciou a contratação do atacante português Ivan Cavaleiro, de 30 anos. O jogador, que estava no Lille, da França, assinou o contrato até dezembro de 2024 com o Massa Bruta.

No Lille, clube pelo qual atuou na temporada 23/24, Ivan realizou 23 partidas e, no período, cravou um gol e deu duas assistências.

Além do clube francês, o novo reforço do RB Bragantino somou passagens por Benfica, em que foi revelado, Deportivo La Coruña-ESP, Monaco-FRA, Wolverhampton-ING, Fulham-ING, Alanyaspor-TUR. Portanto, o Massa Bruta é o primeiro clube sul-americano da carreira de Ivan Cavaleiro.

"Para ser sincero, tenho um sentimento muito grande (de atuar no Brasil). Acompanho o futebol brasileiro há mais de 10 anos, o meu pai sempre desejou a minha vinda para o Brasil e, graças a Deus, o Red Bull Bragantino me abriu as portas e espero ficar aqui por muito tempo", disse o jogador que tem dupla nacionalidade (portuguesa e angolana) vestirá a camisa 9.

Ivan Cavaleiro comentou as suas primeiras impressões nas instalações do RB Bragantino e falou sobre Pedro Caixinha, treinador português.

"Essa é a estrutura exata para mim. Na Europa, considerando os clubes que passei, este aqui é o melhor centro de treinamentos que eu já estive. Tem todas as condições do mundo para estarmos preparados para grandes jogos", declarou o novo reforço do Massa Bruta.

"Naturalmente, os treinadores portugueses conhecem mais os jogadores do país e, tendo o Caixinha aqui, um treinador muito experiente, acredito que ele vá trabalhar as minhas qualidades. Meu objetivo agora é ganhar ritmo e ajudar a equipe a alcançar os nossos objetivos", finalizou.

Ivan Cavaleiro é o quinto reforço do RB Bragantino nesta janela de meio de ano. No início de julho, o meio-campista Jhon Jhon, exm-Palmeiras, foi anunciado. Em setembro, o zagueiro Sergio Palacios, o meia João Neto e o atacante Arthur Sousa também chegaram para reforçar a equipe de Bragança Paulista.

O RB Bragantino retorna aos gramados no domingo (22) para enfrentar o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).