Flamengo joga mal, Tite é xingado, e Peñarol sai na frente na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo jogou mal, viu Tite ser hostilizado no Maracanã e perdeu para o Peñarol por 1 a 0, nesta quinta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores. O gol foi marcado por Cabrera.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), em Montevidéu. Os uruguaios jogam pelo empate. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Botafogo e São Paulo.

O Fla volta a entrar em campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio às 18h30 (de Brasília).

Tite foi xingado pela torcida do Flamengo. Os rubro-negros protestaram contra o treinador no intervalo e no final da partida, e também contra o time. Erick Pulgar também foi vaiado após erro no gol do Peñarol.

As torcidas viveram clima tenso antes do jogo. Dois rubro-negros foram de moto até a concentração dos torcedores do Peñarol na praia da Macumba, na zona oeste do Rio. Um policial militar atirou para o alto para tentar controlar a situação. Ninguém se feriu. Dentro do estádio alguns torcedores trocaram socos na arquibancada, mas logo os seguranças chegaram.

Como foi o jogo

O Flamengo começou controlando mais as ações, mas o Peñarol apertou e se aproveitou dos erros para abrir o placar. O time da casa não soube ser agressivo e teve muitos problemas nos passes, um deles com Erick Pulgar, que custou caro. Em belo contra-ataque, os uruguaios conseguiram vantagem importante, já que adotaram a estratégia exatamente de ficar atrás, fazer o tempo passar e esperar essas oportunidades.

O jogo estava nervoso para o Fla e até Tite entrou em campo em certo momento. Logo após o gol, Pulgar passou a ser vaiado a cada toque na bola. Isso cessou após alguns minutos, mas a torcida seguia irritada com os erros e a cera dos uruguaios. A reta final foi de pressão forte dos rubro-negros, que empilhavam chances perdidas.

O jogo se mostrou cada vez mais perigoso para o Flamengo. Com a torcida já sem paciência, o rubro-negro era pouco eficiente no ataque e tomava sustos na defesa. O Peñarol manteve a organização para segurar a vantagem e se arriscar nos momentos certos. Tite partiu para as alterações tentando melhorar o fluxo do meio e do ataque.

O Fla conseguiu fazer um segundo tempo pior que o primeiro. Com pouquíssima criatividade, o time da casa nem ensaiou aquela pressão anterior e foi praticamente um deserto de ideias. Do outro lado, os uruguaios só faziam o tempo passar com a típica cera. Nas arquibancadas, festa dos visitantes, que lotaram o setor. Nem os cantos de "mengo" nos momentos finais inspiraram os jogadores.

Veja os melhores momentos do jogo:

Lances importantes

Tentou a primeira. Aos dois minutos do primeiro tempo, Léo Fernández recebeu na intermediária e arriscou o chute de fora da área, mas mandou para fora.

0x1. Aos 12, em contra-ataque após erro de Pulgar, Léo Fernández lançou na frente, e Báez cruzou da esquerda. Maxi Silveira ajeitou, e Cabrera finalizou. A bola bateu na trave e entrou.

Muito perto. Aos 16, Fabrício Bruno cruzou da direita, e Plata finalizou de peixinho na área, mas a bola bateu na trave.

Com perigo. Aos 25, Cabrera recebeu lançamento e ajeitou de cabeça. Maxi Silveira finalizou, e a bola passou muito perto do lado direito de Rossi.

Defesaça. Aos 38, o Fla partiu em contra-ataque, e Arrascaeta foi lançado na direita. Ele cruzou para Bruno Henrique, que subiu livre para cabecear, mas Aguerre fez uma grande defesa.

Mais uma. Aos 42, Arrascaeta recebeu lindo passe e tentou o chute na entrada da área, mas Aguerre foi buscar no cantinho.

Pressão. Aos 44, Gerson recebeu completamente livre perto da entrada da área e tentou o chute. A bola explodiu na defesa e saiu pela linha de fundo.

Nada. Aos cinco minutos do segundo tempo, o Peñarol fez jogada cruzada na área, e Pulgar cortou, mas chutou a bola contra o próprio braço. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Cortou na hora. Aos 14, Silveira girou em cima de Léo Pereira, invadiu a área e chutou cruzado, mas Fabrício Bruno chegou na hora dando carrinho para salvar.

Impressionante. Aos 45, Bruno Henrique finalizou, o goleiro espalmou, e Carlinhos tentou completar o rebote com uma bicicleta, mas isolou.

Ficha técnica

Flamengo 0x1 Peñarol - Libertadores

Data e hora: 19 de setembro de 2024, às 19h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Plata, Pulgar (FLA), Damián García, Javier Méndez, Aguerre (PEN)

Cartões vermelhos: -

Gol: Cabrera (aos 12 minutos do primeiro tempo)

Público/renda: 58.921 pagantes / 64.396 presentes / R$ 4.926.121,50

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pererira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Alcaraz) e De La Cruz (Léo Ortiz); Gerson, Arrascaeta e Plata (Carlinhos); Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans (Mayada), Guzmán Rodríguez, Javier Méndez, Maximiliano Oliveira (Facundo Batista); Javier Cabrera (Sequeira), Damián García, Eduardo Darías (Gastón Ramírez), Jaime Báez (Lucas Hernández); Maximiliano Silvera, Leo Fernández. Técnico: Diego Aguirre.