Aos 17 anos, Estêvão iguala marca de Neymar no Brasileirão e lidera Palmeiras na busca pelo tricampeonato

O Palmeiras conquistou mais um resultado importantíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No último domingo, os comandados de Abel Ferreira golearam o Criciúma por 5 a 0, no Allianz Parque, novamente com brilho individual de uma joia: Estêvão.

O jovem de 17 anos foi um dos grandes protagonistas da tarde no palco alviverde. Fez a jogada que resultou no gol contra de Tobias, criou oportunidades, acertou chutes de fora da área e ainda deixou sua marca no placar aos sete minutos do segundo tempo, após receber assistência de Felipe Anderson.

Estêvão vem provando que, mesmo com a pouca idade, é capaz de ser protagonista do time - assim como um jovem Neymar era ainda em sua época de Santos. Não à toa, o atleta palmeirense igualou uma marca do ex-santista na partida contra o Criciúma.

Com o gol, Estêvão igualou Neymar como o jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro aos 17 anos de idade. O camisa 41 chegou às 16 contribuições para tentos no último domingo, se equiparando ao atual camisa 10 do Al-Hihal.

Estêvão ainda alcançou tal marca em menos jogos que Neymar. A joia alviverde disputou 23 partidas até aqui na Série A, sendo 18 como titular. Neste recorte, foram nove gols e sete assistências. Por sua vez, o ídolo do Santos fez 33 jogos (14 como titular), foi às redes dez vezes e deu seis passes para gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofascore Brasil (@sofascorebr_oficial)

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Estêvão ainda precisa de menos minutos que Neymar para participar de um gol no Brasileirão. O camisa 41 contribui para um tento a cada 88 minutos, enquanto o ex-santista, em seu início de carreira, tinha marca de uma participação a cada 101 minutos.

O jovem do Verdão também já possui números melhores que outro Cria da Academia: Endrick. Em sua primeira temporada completa na Série A, o centroavante marcou 14 gols em 53 partidas. Apesar de não ter ido às redes tantas vezes, Estêvão já possui mais contribuições que o ex-companheiro em menos jogos.

O camisa 41 ainda é o atual artilheiro do Alviverde nesta edição do Brasileirão, sendo o vice-artilheiro do torneio - fica atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que tem 11 gols. A joia ainda é o maior garçom da competição.

Dessa forma, Estêvão vem provando que, assim como Endrick no ano passado, pode liderar o Palmeiras rumo ao tricampeonato brasileiro, o que igualaria o feito do São Paulo.

Com Estêvão em grande fase, o Palmeiras retorna aos gramados para encarar o Vasco. O confronto acontece neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 27ª rodada.