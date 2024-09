Rodada tem Abel antiestresse, líder inconfundível e Tite bolado com Croácia

Do UOL, no Rio de Janeiro

A 26ª rodada do Brasileirão teve referência a filme, confusão com uniforme e gente sofrendo por deixar resultados valiosos escaparem.

Estão vendo um alvinegro na liderança? Por mais que usem roupa parecida com a dele, não dá para confundir: é o Botafogo.

Mas tem gente atrás colocando o pé no acelerador. O Palmeiras só tem o Brasileiro no calendário e está tratando como Copa do Mundo. Mas sem gerar ansiedade, como disse o técnico Abel Ferreira, em uma menção ao filme "Divertida Mente".

Ainda teve o Flamengo deixando escapar clássico contra o Vasco no fim e um Fluminense levando virada The Flash para o Juventude, só para citar algumas das situações que chamaram atenção.

Divertida Mente de Abel

O Palmeiras sapecou 5 a 0 no Criciúma, com um jogo avassalador. Flaco López fez gol com menos de um minuto, o time jogou demais e Estêvão, para variar, se destacou.

O time paulista mostrou que é candidatíssimo ao título, ficando três pontos atrás do Botafogo. Mas Abel Ferreira não quer saber de ansiedade. Ansiedade refletida na personagem do filme Divertida Mente 2.

"Não vou criar esta ansiedade em mim mesmo. Já viram Divertidamente? Não vou criar a Ansiedade. É um jogo de cada vez. Faltam 12? Não posso ter esta ansiedade. Não posso levar o futebol tão a sério, futebol tem que ser como parque de diversão", disse o técnico do Palmeiras, que acionou o modo ansiolítico — remédio contra ansiedade.

Mas a coletiva do técnico também teve um lado rabugento com os jornalistas:

"Sei que todos vocês gostariam de estar sentado no meu lugar. Mas vocês têm que estudar, tirar o curso e só depois então estar aqui e colocar a equipe que vocês entendem que é".

Caso sério: Caio Paulista

O fim de semana também marcou a denúncia de violência doméstica que veio à tona contra Caio Paulista, do próprio Palmeiras.

A ex-mulher do jogador disse que foi agredida por ele. Postou fotos e texto nas redes sociais.

Caio nega, mas admitiu que há uma briga judicial entre os dois por causa de pensão alimentícia. O Palmeiras disse que vai ficar de olho no caso.

Ah, e Caio Paulista ainda foi expulso no jogo contra o Criciúma.

O líder não se confunde

Botafogo e Corinthians atrasaram quatro minutos o início do jogo porque só em campo perceberam que os uniformes alvinegros gerariam confusão.

Mudaram de roupa no intervalo, mas o que não mudou foi a presença do Botafogo no topo da tabela e a rotina de mais uma boa atuação.

Esse Botafogo, não importa o uniforme, não se confunde em campo. Luiz Henrique fez 1 a 0. Thiago Almada jogou muito. Foi dele o segundo gol do Botafogo.

O pior pênalti da rodada

Romero, esse "prêmio" é seu. Mas que saltinho foi esse na hora de chutar, hein? John, do Botafogo, defendeu um pênalti pela primeira vez na carreira. Poderia ter sido o gol de empate do Corinthians ainda no primeiro tempo.

No fim, mesmo com outra penalidade convertida por Garro na etapa final, fez muita falta. Poderia ter sido um empatezinho com o líder, fora de casa. E não a derrota por 2 a 1.

Houve ainda um destempero por parte do técnico Ramon Díaz, do Corinthians: ele foi expulso porque empurrou um gandula. Agora, vai ter que se ver com o STJD e a suspensão pode ser maior do que um jogo (automática).

Empate no fim e menção à Croácia incomodam Tite

Um jogador defensivo estava no campo ofensivo. Um contra-ataque adversário. Ninguém faz a falta. Gol dos caras. 1 a 1.

Parece Brasil x Croácia, mas foi Flamengo x Vasco, que terminou amargo para o técnico Tite. Numa coletiva em que admitiu a frustração porque viu o Flamengo jogar bem, o técnico não gostou nada quando a comparação com a Copa 2022 apareceu numa pergunta.

"Não pode abrir uma ferida de uma cosia passada para uma coisa recente atual. Senão, fica meio desumano".

O técnico não quis culpar Léo Pereira, que foi quem estava na frente na jogada anterior ao gol de Coutinho. Pontuou que houvera uma cobrança de falta com bola na área antes. E viu uma sequência de erros em cadeia na situação. Mais do que isso, viu um Flamengo que não concretizou em um placar mais elástico a supremacia que tivera até o momento do empate do Vasco.

Da covid ao gol

O outro lado da moeda no clássico carioca também tem história. Coutinho estava machucado e depois pegou covid. Calhou de voltar contra o Flamengo, entrar no segundo tempo e fazer o primeiro gol dele neste retorno ao Vasco. O empate teve gosto de vitória no lado cruz-maltino.

Coutinho até ganhou abraço de Tite antes do jogo. Mal sabia o técnico o que o ex-pupilo da seleção iria aprontar.

Time reservaço dá conta do recado

O São Paulo usou time reserva para enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Resultado? Ganhou! William Gomes foi responsável pelo gol solitário e valioso para um time que tenta se recuperar após a queda na Copa do Brasil e está pensando nas quartas de final da Libertadores.

Apagão do Flu

O Fluminense vencia o Juventude até os 34 minutos do segundo tempo. Aí, veio o apagão. Um gol aos 35 do time da casa. Comemoração, saída de bola, lançamento, outro gol aos 37. Loucura total nesse jogo, que mexe muito com a perspectiva atual pensando na zona de rebaixamento.

O Fluminense poderia ter aberto cinco pontos em relação ao Z4 e ainda por cima ter mantido o Juventude mais próximo do alcance de outros concorrentes.

Agora, são só dois pontos que o time carioca tem em relação a Vitória e Corinthians, ambos na zona de rebaixamento.