Fluminense vende mais de 45 mil ingressos para jogo contra o Atlético-MG pela Libertadores

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Além disso, foi comunicado que os bilhetes dos setores Sul, Lester Inferior, Lester Superior e Oeste já foram esgotados. Agora, restam entradas apenas para o Norte e Maracanã+.

A comercialização dos ingressos para sócios torcedores teve início no dia 6 deste mês. A venda para o público geral foi aberta dia 10 e será encerrada no dia do jogo, ao fim do primeiro tempo, caso ainda haja disponibilidade de entradas.

O jogo de volta entre Fluminense e Atlético-MG, na Arena MRV, está marcado para o dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília). O classificado deste confronto enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Colo Colo, do Chile.

Veja os preços dos ingressos para a partida contra o Atlético-MG no Maracanã

Setor Sul

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 45



- Arquiba Raiz - R$ 90



- Guerreiro Toda Terra - R$ 72



- Guerreiro - R$ 144



- Leste Raiz - R$ 180



- Inteira - R$ 180



- Meia-entrada - R$ 90

Setor Leste Inferior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35



- Arquiba Raiz - R$ 70



- Guerreiro Toda Terra - R$ 56



- Guerreiro - R$ 112



- Leste Raiz - R$ 140



- Inteira - R$ 140



- Meia-entrada - R$ 70

Setor Leste Superior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 17,50



- Guerreiro Toda Terra - R$ 28



- Guerreiro - R$ 56



- Inteira - R$ 70



- Meia-entrada - R$ 35

Setor Oeste

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 55



- Arquiba Raiz - R$ 110



- Guerreiro Toda Terra - R$ 88



- Guerreiro - R$ 176



- Leste Raiz - R$ 220



- Inteira - R$ 220



- Meia-entrada - R$ 110

Setor Norte

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30



- Arquiba Raiz - R$ 60



- Guerreiro Toda Terra - R$ 48



- Guerreiro - R$ 96



- Leste Raiz - R$ 120



- Inteira - R$ 120



- Meia-entrada - R$ 60

Setor Maracanã+

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 487,50



- Inteira - R$ 900



- Meia-entrada - R$ 487,50