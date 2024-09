De la Cruz treina e pode reforçar o Flamengo contra o Peñarol pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Flamengo se reapresentou após o empate por 1 a 1 contra o Vasco, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. De la Cruz voltou aos treinos e pode reforçar a equipe contra o Peñarol, pela ida das quartas da Libertadores.

O uruguaio se recuperou de uma lesão na coxa direita e vira opção para a partida. Recém-chegado, Carlos Alcaraz também está à disposição após cumprir suspensão no último compromisso.

Por outro lado, o técnico Tite ganhou o desfalque de Luiz Araújo, que sofreu uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O jogador terá que passar por uma artroscopia.

Araújo, portanto, se junta aos lesionados Pedro, Everton Cebolinha, Viña e Michael. O Rubro-Negro busca superar as baixas para avançar na Libertadores.

A bola vai rolar para a ida contra o Peñarol às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Maracanã. Já a volta será no mesmo horário, no dia 26, Estádio Campeón del Siglo.