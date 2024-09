Ramón Díaz se incomoda com jogo do Corinthians contra o Botafogo e pede "outro espírito" aos jogadores

O técnico Ramón Díaz se incomodou com a derrota do Corinthians para o Botafogo na noite deste sábado, no estádio Nilton Santos. O treinador argentino pediu "outro espírito" e mais agressividade para os jogadores nessa luta contra a zona de rebaixamento.

"Nós esperávamos o espírito do jogo contra o Flamengo, é a linha a seguir. Não fomos bem no primeiro tempo, não houve pressão. O primeiro gol foi uma situação em que o adversário chegou muito fácil, isso é o que mais nos preocupa. nessa situação precisamos de atitude, atuar de forma certa. Precisamos mudar isso imediatamente, pois precisamos dos pontos. Temos que melhorar muito, dado em conta nossa situação. Temos que ter outra atitude, outra agressividade. Por isso mudei nos segundo tempo. Melhoramos, pressionamos, chegamos ao gol. Creio que nos faltou saber jogar com a situação que estamos. Precisamos mudar rapidamente, a situação não é fácil. Temos que ter outro espírito para sair dessa situação", disse Ramón Díaz em entrevista coletiva.

Um dos acontecimentos da partida foi o pênalti desperdiçado por Romero no final do primeiro tempo. O treinador afirmou que o camisa 11 é o batedor oficial da equipe, mas tratou com normalidade Rodrigo Garro ter batido a segunda penalidade.

"O batedor oficial é Romero, mas nessas situações você tem que ter uma concentração incrível para bater de outra maneira. Hoje, estamos em uma situação anímica difícil de passar. São jogadores no limite. Não era uma situação simples. Necessitamos de uma concentração em todos os sentidos para a equipe conseguir os pontos", disse Ramón.

O Botafogo abriu o placar na reta final do primeiro tempo com Luiz Henrique, após passe preciso de Savarino. O Timão quase empatou em sequência, mas Romero desperdiçou pênalti, parando em John. Os comandados de Ramón Díaz igualaram no começo da segunda etapa com Rodrigo Garro, em penalidade máxima, mas o Glorioso logo em seguida marcou o gol do triunfo, com Thiago Almada.

Com a derrota, o Corinthians termina a noite na 18ª colocação, com 25 pontos conquistados. Caso o Cuiabá vença o Internacional na segunda-feira, o alvinegro finalizará a rodada na penúltima posição, já que o Dourado teria maior número de vitórias.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Timão terá pela frente o Atlético-GO no dia 21, na Neo Química Arena.