Campeão da Copa do Brasil, Paulista de Jundiaí conquista 5ª divisão do Paulista

O Paulista de Jundiaí passou por momentos terríveis nos últimos anos, indo para as últimas divisões do futebol paulista. Mas neste final de semana voltou a comemorar: conquistou a Segunda Divisão do Paulista, referente à quinta divisão do estadual.

Na decisão deste sábado, vitória sobre o Colorado Caieiras por 1 a 0, no estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí. O Paulista carregava grande vantagem no confronto por ter vencido a ida por 4 a 0.

O Paulista apareceu no cenário nacional em 2005, quando ganhou a Copa do Brasil sobre o Fluminense. Assim, disputou a Libertadores da América do ano seguinte.

Agora, buscando mais um passo em sua recuperação, o Paulista irá disputar a Série A4 do Paulista em 2025,