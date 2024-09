Abel aponta motivo para melhora no Palmeiras e evita projetar sequência: "Um jogo de cada vez"

Apenas com o Brasileiro para disputar o Palmeiras voltou a campo neste domingo depois de um período parado por conta da data Fifa e goleou o Criciúma, por 5 a 0, com certa tranquilidade. O técnico Abel Ferreira apontou o motivo para melhora do desempenho de sua equipe após frustrações na Copa do Brasil e na Libertadores.

"Tivemos tempo para viver, coisa que o futebol brasileiro não dá para ninguém. Isso é fundamental, por isso bato na tecla de recuperar jogadores e mais do que isso, o estado mental de cada um de nós. Deu para vivermos um pouquinho. Dedicamos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só treinadores e jogadores. Descansar a mente é fundamental. Outra parte tivemos tempo para treinar e preparar nossos jogadores", avaliou.

"A outra é futebol. Umas vezes vamos jogar com intensidade e qualidade, outras vezes os adversários bloqueiam os caminhos, não jogamos sozinhos. Hoje o jogo correu bem. Continuamos a criar as oportunidades, Não é de hoje, é de toda temporada, somos a equipe que mais criamos. E tem a ver com a calma e tranquilidade de cada jogo, podemos estar bem mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente e colocar intensidade no jogo e só acontece quando os jogadores estão recuperados. Jogamos muitas vezes 70% do nosso potencial e tem a ver com o adversário, se tem uma semana limpa ou mais um dia de recuperação que o Palmeiras e isso faz diferença no resultado final", seguiu.

"Jogar futebol é como ir a um parque de diversões. Quando deixo de ir a um parque de diversões e de desfrutar do que estou fazendo, não vamos render. Mas para isso tem que estar fresco", continuou.

No Allianz Parque, o Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga anotaram os gols palmeirenses. Agora, o Verdão tem mais "12 finais" visando o tricampeonato brasileiro. O treinador, porém evita projetar a sequência muito a frente para não causar ansiedade.

"Temos essa semana para treinar, o próximo jogo contra o Vasco. Em Brasília, campo neutro, uma vantagem, vamos ver na pratica o que acontece. É um jogo de cada vez, faltam doze, mas não posso ter essa ansiedade. Não posso levar tão a sério. O futebol têm que ser como um parque de diversões. Ir para campo e ver se os jogadores têm prazer e se estão se divertindo no jogo. O caráter de responsabilidade, esforço, atitude competitiva têm que estar lá", finalizou.

Com a goleada, o Verdão assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. O duelo válido pela 27ª rodada do Brasileiro acontece no Mané Garrincha, às 16 horas (de Brasília).