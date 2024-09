'Vini Jr. não é craque! Esperam algo que ele não pode dar', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro afirmou no UOL News Esporte desta quarta-feira (11) que Vini Jr. "não é craque" e que esperam dele na seleção brasileira o que ele não pode dar. Ele avaliou que o atacante do Real Madrid está ilhado no time de Dorival, que carece de ideias e jogo coletivo.

'Vinícius Júnior não é craque': "Hoje, eu não vejo o futebol sendo decidido só por um craque, nem o Messi, nem o Mbappé, que a gente até discute se o Mbappé é craque. O Brasil, hoje, não tem craque — o Vinícius Júnior não é craque. É um ótimo jogador que, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes desequilibra, porque o conjunto do Real Madrid é sempre bom. A gente fica esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar, um jogador que pegue a bola, drible cinco, seis, e faça o gol sozinho. Ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer isso. Se nem o Neymar consegue, menos ainda o Vinícius, que tem outra característica".

'Se espera do Vinícius o que ele não pode entregar': "Talvez o que falte a ele e a quem o comanda é falar: 'cara, você não precisa fazer isso, o seu jogo tem que ser outro', e encontrar a melhor solução. Ontem, ele não conseguia ganhar uma jogada do lateral do Paraguai porque ele tentava sempre tudo sozinho, muito pela falta de aspecto coletivo da seleção. Acho que se espera do Vinícius, que é uma grande figura, um ótimo jogador, uma coisa que ele não pode entregar. Ele não é craque: ele não é Ronaldo Fenômeno, não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká".

'Talento faz diferença, mas sozinho hoje não resolve mais': "Vamos lembrar a Copa seguinte a que o Brasil ganhou, talvez tenha sido a maior reunião de grandes jogadores do Brasil desde 1970: Kaká, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Robinho na época, Juninho Pernambucano. Mas sem conjunto, desgovernado, foi um um fiasco. Então, se aquilo valia para 2006, imagine agora. É necessário ter um aspecto coletivo mínimo, um sentido coletivo, que essa seleção não tem. Não vai ser na base da individualidade, se juntasse todos os melhores jogadores brasileiros da atualidade, além do Vinícius, não vai ser jogando a bola para ele que vai resolver o jogo sozinho, não existe mais isso. A gente vive isso porque em 2002 teve Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, em 1994 teve Romário e Bebeto, mas o futebol não é mais assim, é outro tipo de esporte hoje. Claro que o talento faz diferença, mas sozinho ele não resolve".

É quase um martírio ver a seleção brasileira jogar atualmente, opinou Arnaldo Ribeiro. O comentarista detonou a atuação do Brasil na derrota por 1 a 0 para o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.

Neymar está fazendo falta à seleção brasileira? Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram e divergiram sobre o tema. Arnaldo destacou que Neymar saiu por cima na Data Fifa; Casagrande discordou e lembrou o histórico recente do camisa 10.

