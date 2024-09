Dorival Jr. avalia atuação do Brasil em derrota e admite instabilidade após gol sofrido: "Nos perdemos"

O Brasil foi derrotado pelo Paraguai, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em duelo da oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Gómez fez o único gol do jogo disputado no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O técnico Dorival Júnior analisou a atuação da equipe e admitiu a instabilidade após sofrer o gol.

"Acho que a expectativa era muito positiva para termos um jogo um pouco mais consistente e jogar de maneira tranquila. Acredito que até o momento que tomamos o gol, tínhamos essa condição. Estávamos buscando nos posicionar em campo e de certa forma conseguimos colocar a equipe paraguaia atrás da sua linha do meio-campo. A partir do momento que sofremos o gol, nos perdemos, e acabamos abrindo mão tudo o que vinha sendo construído até o final da primeira etapa. Foi uma pena. Para mim, foi o pior tempo do período que estamos aqui e isso acabou comprometendo o resultado final", admitiu.

A Seleção Brasileira começou o jogo dominando a posse de bola, mas não teve capacidade para criar e levar perigo ao gol do Paraguai. Em uma falha, viu o adversário acertar um chute de fora da área e abrir o placar, com Diego Gómez, aos 19 minutos do primeiro tempo. O treinador contou o que falta para o Brasil.

"De modo geral, você tem que buscar ganhar um equilíbrio rapidamente. Temos um posicionamento, uma postura que nos dá a posse de bola e uma troca de passes com velocidade. Está nos faltando detalhe mais importante, que são as infiltrações e momentos finais para sermos mais incisivos e diretos. Uma pena isso. Estamos trabalhando bastante para melhorar essa condição. Mas, isso acabou comprometendo muito nosso resultado, principalmente em razão da primeira etapa, em que deixamos muito a desejar", declarou.

No primeiro tempo, a única finalização do Brasil foi em uma tentativa de Guilherme Arana, de dentro da área, mas Junior Alonso salvou em cima da linha.

"Começamos bem, tendo controle do jogo, nos perdemos muito naquele instante e atravessamos o primeiro tempo praticamente sem nos aproximar do gol adversário. Isso pesa muito para uma partida na qual em 30, 35 minutos você pouco fez, pouco agrediu e pouco se aproximou do gol adversário. Nós pagamos um preço muito alto por isso", finalizou.

Com este resultado, o Brasil permanece na quinta posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 pontos, oito de distância da Argentina, que lidera a disputa. Antes do duelo contra os paraguaios, a Seleção havia vencido o Equador, por 1 a 0. Os comandados de Dorival Jr. voltam a campo em outubro para duelo contra o Chile, também pelas Eliminatórias.