Athletico x Vasco: veja onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

O jogo Athletico x Vasco, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, será disputado nesta quarta (11), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Amazon Prime Video (streaming) vai transmitir o duelo ao vivo com exclusividade. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Vasco levou a melhor no duelo de ida. A equipe carioca fez valer a força de sua torcida em São Januário e venceu, em uma virada dramática, os paranaenses por 2 a 1.

Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para as penalidades máximas. Não há desempate por gols fora nesta edição da Copa do Brasil.

Athletico x Vasco -- Copa do Brasil

Data: 11 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)