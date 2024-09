Brasil não joga como finalista da Copa, perde para o Paraguai e decepciona

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira nem de perto pareceu um time capaz de chegar à final da Copa do Mundo, como disse o técnico Dorival Jr. na véspera. Uma equipe que perde por 1 a 0 para a seleção paraguaia atual, inclusive, talvez seja capaz apenas de conseguir uma vaga no próximo Mundial. E olhe lá.

O que aconteceu

Mais uma atuação sem brilho nas Eliminatórias. Nesta terça-feira (10), em Assunção, veio a primeira derrota da passagem de Dorival Júnior como técnico da seleção. Mas faz tempo que o Brasil joga mal.

O gol paraguaio foi de Diego Gómez, ainda no primeiro tempo, com um chutaço de fora da área.

De nada adiantou apostar no trio do Real Madrid, formado por Rodrygo, Vini Jr. e Endrick no ataque — e essa combinação só durou 45 minutos, inclusive. O problema do Brasil foi mais profundo em termos de criação.

Foi a quarta derrota do Brasil em oito jogos das Eliminatórias. Até por isso, o quinto lugar é a realidade do momento.

Falta tempo ao Brasil? Mas do outro lado, foi apenas o segundo jogo do técnico Gustavo Alfaro à frente do Paraguai. E no jogo passado, o time dele empatou com o Uruguai.

A seleção ainda está na zona de classificação direta para a Copa, mas só porque a Fifa aumentou o número de participantes no Mundial para 48 seleções.

O Brasil volta a jogar em outubro, contra o Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

O que deu errado no primeiro tempo

O Brasil só conseguiu uma finalização certa no primeiro tempo. Uma pobreza só. E ela veio depois de uma rara escapada de Vini Jr. pela esquerda, gerando um passe para Guilherme Arana. Junior Alonso salvou quase em cima da linha. Mas foi só isso.

Endrick se lamenta durante Paraguai x Brasil, duelo das Eliminatórias Imagem: Daniel DUARTE / AFP

Com a bola, o resto do jogo do Brasil teve trocas de passes lentas, falta de conexões no meio para achar os atacantes e tentativas isoladas, sem sucesso, de alguns dribles.

Defendendo, o Brasil passou poucos sustos também. Só que a eficiência paraguaia foi altíssima. Uma chance clara, um gol.

Neste caso, teve o mérito de Diego Gómez de acertar a batida de três dedos no canto de Alisson. Mas teve a falha brasileira — Gabriel Magalhães afastando mal e Bruno Guimarães sendo driblado facilmente na entrada da área.

Não só em Copa do Mundo, esse tipo de boleira custa caro.

Diego Gómez, do Paraguai, celebra gol marcado sobre o Brasil em jogo das Eliminatórias Imagem: Reprodução/Instagram/albirroja

Trio desfeito para tentar corrigir

Dorival estava nitidamente insatisfeito. E tratou de mexer logo no intervalo para lançar o time mais para frente.

Endrick não voltou ao jogo. Deu lugar a João Pedro — substituto do cortado Pedro e que nem convocado inicialmente estava.

Outra troca foi a entrada de Luiz Henrique na direita, mas quem saiu foi Bruno Guimarães. Com um volante a menos, Rodrygo se mudou de vez para o meio-campo, também gerando o recuo de Paquetá.

Endrick foi o primeiro do Real Madrid a "pagar a conta", mas nenhum dos três jogou bem.

Até melhorou. Mas não suficiente

O Brasil ficou mais assanhado na frente. Criou duas oportunidades em oito minutos. Mas as dificuldades técnicas e táticas falaram mais alto.

O Paraguai também, a essa altura, já não queria mais jogo. Fez de tudo para gastar tempo. E conseguiu. Tentou umas bolas esticadas, mas a cobertura brasileira, mais exposta, estava atenta.

Dorival Júnior, técnico do Brasil, durante jogo contra o Paraguai Imagem: REUTERS/Cesar Olmedo

O Brasil recorreu a alguns cruzamentos, mas a defesa paraguaia estava atenta. Tentou mais jogadas individuais, mas não ludibriou os marcadores. Deu um chutes de longe, mas Gatito Fernández estava seguro.

As entradas de Lucas Moura, Gerson e, depois, Estêvão foram as cartadas derradeiras. O enredo negativo para o Brasil continuou.

O Brasil não conseguiu fazer gol no Paraguai de tanta gente conhecida no Brasileirão, como Junior Alonso, Bobadilla, Gatito, Villasanti e Isidro Pitta. Os paraguaios até gritaram "olé" nos minutos finais do segundo tempo.

Dorival Júnior foi quem assegurou, na véspera do jogo, que "estaremos na decisão da Copa do Mundo". E disse que poderia ser cobrado por isso. Bem, elementos para cobrança não faltam.

Ficha técnica

Paraguai 1 x 0 Brasil

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data/Hora: 10/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán e Andres Nievas (URU)

Cartões amarelos: Bobadilla, Balbuena, Junior Alonso, Almirón (PAR); Paquetá, Vini Jr. (BRA)

Gols: Diego Gómez, 18'/1ºT (1-0)

Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete (Velásquez) e Júnior Alonso; Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Diego Gómez; Miguel Almirón (Riveros), Julio Enciso (Cuenca); Isidro Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); André, Bruno Guimarães (Luiz Henrique) e Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Vini Jr. e Endrick (João Pedro). Técnico: Dorival Júnior