Após jogo com o Brusque, Santos assume o posto de melhor defesa da Série B

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos reencontrou o caminho das vitórias ao triunfar por 1 a 0 sobre o Brusque. Sem ser vazado na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano, ao fim da 25ª rodada, assumiu o posto de melhor defesa da competição.

Isso porque o Operário-PR, anteriormente o time menos vazado, sofreu dois gols na derrota diante do Ceará, por 2 a 1. Desse modo, o Santos e a equipe paranaense dividem a melhor defesa da competição nacional, com 18 tentos cedidos aos adversários.

Na Vila Belmiro, palco do próximo compromisso do Santos pela Série B, o time sofreu apenas sete gols, em 12 duelos disputados. Agora, fora de casa, em 13 partidas, as redes santistas foram balançadas em 11 oportunidades.

Além de ter a melhor defesa da competição, o Santos é o segundo melhor ataque. Durante as 25 rodadas, o Peixe cravou 37 gols e só fica atrás do Ceará, que fez 39 tentos. Desse modo, o Alvinegro Praiano tem o melhor saldo de gols da Segundona, com 19. A critério de comparação, a segunda equipe com melhor saldo é o América-MG, com dez.

Em busca de manter a boa fase defensiva, o Santos volta aos gramados no domingo (15) para enfrentar o América-MG, na Vila Belmiro. A partida que começa às 16h (de Brasília) é válida pela 26º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.