Uruguai x Paraguai: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelas Eliminatórias

O Uruguai vive grande fase sob o comando de Marcelo Bielsa. A Celeste enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Centenário, com transmissão do Sportv 4.

Os donos da casa estão na vice-liderança das Eliminatórias, com 13 pontos, atrás apenas da Argentina. A Celeste vem de três vitórias seguidas na competição, duas contra Argentina e Brasil.

Bielsa terá desfalques para os jogos desta data Fifa, já que os meias De la Cruz e Arrascaeta, do Flamengo, estão lesionados.

Do outro lado, o Paraguai ainda sonha com o retorno ao Mundial. Os visitantes estão em sétimo e iriam para a repescagem neste momento.

CLASSIFICAÇÕES

Uruguai: 2º colocado, com 13 pontos

Paraguai: 7º colocado, com cinco pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai: Rochet; Nández, Cáceres, Marichal, Olaza; Ugarte, Valverde, Pellistri, Maximiliano Araújo; Luis Suárez e Cristian Oliveira



Técnico: Marcelo Bielsa

Paraguai: Coronel; Velázquez, Balbuena, Gustavo Gómez, Alderete; Villasanti, Bobadilla, Enciso; Almirón, Ramón Sosa e Adam Bareiro.



Técnico: Daniel Garnero

ARBITRAGEM

O trio de arbitragem será composto por Darío Herrera como árbitro principal e Juan Pablo Belatti e Cristián Navarro como assistentes. Maximiliano Ramírez será o comandante do VAR.