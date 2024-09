Por que Rodrygo sempre briga por protagonismo no Real Madrid e na seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro e Santos

A polivalência de Rodrygo dificulta o protagonismo na seleção brasileira e no Real Madrid.

O que aconteceu

Rodrygo é menos badalado em relação a Vini Jr. no seu clube e na seleção. E em ambos os casos ele atua onde não prefere.

Com Dorival, Rodrygo será mais uma vez o "falso 9" nas Eliminatórias. Ele já jogou na armação e no lado direito do ataque, mas o o lado esquerdo é a preferência.

No Real, o jogador até jogou na esquerda na temporada passada, mas voltou para a direita com a chegada de Mbappé. Vini fica onde o companheiro de seleção gosta mais de jogar.

Rodrygo tem sua importância reconhecida na seleção e no Real, mas sem os mesmos holofotes, até mesmo em comparação aos recém-chegados Endrick e Estêvão na seleção. O Rayo veste a 10 amarelinha, mas não é o protagonista que gostaria de ser.

A polivalência abre espaço para Rodrygo, mas também o faz "pagar o pato". Ele muitas vezes é o primeiro a sair, já que está improvisado.

O atleta revelado pelo Santos entende que está no começo da trajetória na seleção e evita qualquer polêmica. Quando perguntado, sempre diz que o importante é jogar.

No Real, no entanto, é diferente. O atacante se posiciona quando acha necessário, como em post recente em que reclamou de não ser incluída a sua letra 'R' na sigla do ataque formado por Bellingham, Vini e Mbappé.

Rodrygo se sente grande no Real após cinco anos no clube e duas Liga dos Campeões na bagagem. Ele não vê problema na inclusão de Mbappé, só não quer ter sua trajetória apagada.

Esse "papel secudário" ficou claro nos 30 indicados da Bola de Ouro. Mesmo titular e com participações importantes no Rea e seleção, o atacante ficou de fora. Ele publicou várias fotos de momentos marcantes na temporada para ironizar a premiação e foi até defendido por Neymar, que disse que Rodrygo é, no mínimo, top-5.

Coadjuvante de luxo, o jogador tenta provar em campo que é protagonista. Uma boa oportunidade será contra o Equador, nessa sexta-feira (6), no Couto Pereira.