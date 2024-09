Com três desfalques, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Juventude

Nesta quinta-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após três dias de folga. O elenco que venceu o Flamengo no último domingo, iniciou a preparação para o duelo diante do Juventude com três baixas.

Convocados pelas suas seleções nesta data Fifa, Félix Torres e José Martínez, ambos com o Equador, e Breno Bidon, com a Seleção Brasileira sub-20, são baixas para o Timão.

Desse modo, ao todo, a comissão técnica liderada por Ramón Díaz não pode contar com oito jogadores. Além dos três convocados, Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Héctor Hernández (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) seguem no departamento médico do Corinthians.

Maycon (lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito), Ruan Oliveira (lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Diego Palácios (lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo) fecham a lista de desfalques do Timão.

O elenco corintiano iniciou os treinamentos desta quinta-feira na academia e concluiu o exercício físico no gramado. Matheus Bidu, lateral esquerdo do Alvinegro, destacou a importância da vitória diante do Flamengo para a sequência da temporada.

"Estamos focados no retorno. Temos um jogo muito importante na quarta-feira. Retornamos para fazer a preparação, o grupo está focado. Continuamos pensando jogo após jogo. A vitória foi muito importante no final de semana passada. Agora é focar nos próximos jogos que vai dar tudo certo, se Deus quiser", compartilhou o lateral Matheus Bidu.

O Corinthians, assim, realizou o primeiro dos seis dias de treinamento consecutivos. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Juventude pela Copa do Brasil. O duelo de volta das quartas de final da competição será realizado às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena e o clube paulista precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1.

Vale destacar que, na manhã desta quinta-feira, no CT do Corinthians, o elenco do Green Bay Packers encerrou a preparação para o jogo contra o Philadelphia Eagles, válido pela NFL, na Neo Química Arena.