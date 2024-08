Vasco x Athletico-PR: onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (29), em São Januário (RJ), às 20h, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Cruzmaltino e o Furacão se enfrentaram na última segunda-feira (26), também em São Januário, mas pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os vascaínos venceram de virada, por 2 a 1, e assumiram a 8ª colocação, deixando o os athleticanos em 10º.

O Vasco chega para a partida com desfalques. Philippe Coutinho se recuperou da covid-19, mas foi poupado. Adson precisará passar por uma cirurgia na tíbia. David se recupera de uma celulite facial, e Paulo Henrique está suspenso. Em compensação, o atacante chileno Jean David poderá fazer sua estreia.

Já o Athletico-PR contará com retornos. Gamarra e Zapelli, que cumpriram suspensão no jogo do Brasileiro, ficam à disposição. Porém, Fernandinho e Pablo seguem com lesões musculares.

A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 11 de setembro, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Quem passar no duelo enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet; Jean David (Rayan), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Athletico-PR: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

Vasco x Athletico-PR -- Copa do Brasil (jogo de ida das quartas de final)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 29 de agosto de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime Vídeo (streaming)