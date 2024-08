Ramón lamenta atuação do Corinthians contra o Juventude e fala em "final" diante do Flamengo

O técnico Ramón Díaz não gostou do que viu do Corinthians na derrota para o Juventude, especialmente no primeiro tempo. O técnico lamentou a atuação da equipe, mas já projetou a "final" diante do Flamengo, no próximo domingo. Mais uma vez, o comandante e o auxiliar Emiliano Díaz deixaram claro que a prioridade do Timão é a disputa do Campeonato Brasileiro.

"O primeiro tempo não foi o melhor. Foi o pior primeiro tempo que tivemos. Tivemos muitas dificuldades e tivemos que mudar. No nosso melhor momento, marcaram o gol em uma jogada que não foi muito clara, de rebote. Não fomos bem defensivamente e temos que corrigir", disse Ramón em entrevista coletiva.

"São 180 minutos. Hoje não fomos bem. A pressão existe, pois dentro de três dias temos uma final para o clube, é o mais importante. O gol do Gustavo Henrique nos permite ter confiança para poder recuperar. Jogando de local, precisando de um gol, podemos recuperar em 90 minutos. Queremos nos recuperar rápido para nos preparamos para uma final, que para nós é muito importante", complementou o treinador.

Com o revés de 2 a 1, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.

No próximo compromisso, o Corinthians recebe o Flamengo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão. A equipe se encontra na 18ª posição da liga, com 22 pontos conquistados.

Já na volta das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena no dia 11 de setembro (quarta-feira), às 21 horas.

Veja outras respostas da entrevista coletiva de Ramón e Emiliano:

Estreias de Martínez e Hernández

"A gente está contente com os dois, são de extrema qualidade, vão ajudar. Primeiro jogo, não foi fácil, campo difícil". (Emiliano)

Situação de Talles Magno preocupa?

"Talles está bem, mas não queremos arriscar muito os jogadores, já que a prioridade é o Brasileirão. Em três dias temos uma final, mas Talles graças a Deus está bem". (Emiliano)

Dificuldade de conciliar três competições

"Tem a parte física. Jogar a cada quatro dias não é fácil. Vamos brigar por tudo, mas sempre escalando quem está melhor fisicamente. Nossa prioridade é o Brasileirão, temos uma final no domingo. Estamos na Sul-Americana, nos encontramos vivos na Copa do Brasil e domingo temos uma final. Vai ser uma guerra. O time sabe, nós sabemos, e vamos fazer um grande jogo." (Emiliano)