Flamengo errou planejamento? Por que tantas lesões? Colunistas debatem

Com tantas lesões em meio à disputa de três campeonatos, o Flamengo errou no planejamento da temporada? No UOL News Esporte desta quinta-feira (29), Arnaldo Ribeiro e Rodrigo Mattos debateram por que o Rubro-Negro está sofrendo tanto fisicamente.

Arnaldo: Tem responsabilidade da comissão técnica no planejamento

Há uma revisão no planejamento do Flamengo devido às lesões: a janela do meio do ano, que seria uma janela discreta, virou uma janelaça. E tem aí responsabilidade da comissão técnica, do departamento médico, do departamento de fisiologia do Flamengo. São cinco equipes jogando três campeonatos no Brasil ao mesmo tempo e tem uma coisa curiosa na comparação entre os cinco: a única comissão técnica que já estava no comando do time antes de começar a temporada era a do Flamengo. O técnico do São Paulo é recente, do Galo é recente, do Athletico-PR é recente, do Corinthians é recente. Então, essa temporada carnificina, na minha opinião, poderia ser mais bem planejada pela comissão técnica do Flamengo, que está desacostumada a esse tipo de situação porque passou seis anos na seleção brasileira, que tem um calendário completamente diferente de um clube de futebol.

Chama muito atenção nos jogos do Flamengo, mesmo os jogos em casa, a condição física que o Flamengo termina os jogos é aflitiva. E o Flamengo tem poucos jogadores veteranos no elenco, é uma questão do grupo. Mas a duras penas, aos trancos e barrancos, com muito talento, com boas estratégias e táticas, o Flamengo é o único que tem chance de ganhar as três competições e deu um grande passo na Copa do Brasil. Talvez não dê tempo nessa temporada, porque já está na parte final, mas que o Flamengo e o Tite precisam pensar. O Flamengo é o time mais desgastado fisicamente no Brasil e não é o que mais jogou nessa temporada. Arnaldo Ribeiro

Mattos: Flamengo esticou a corda na Copa América e precisava de mais elenco

Eu faço uma ponderação. Eu acho que o Arnaldo tem pontos, porque tem uma questão de planejamento de coisas que eram sabidas e que em algum momento você ia ter que fazer escolhas sobre competições, e o Flamengo decidiu não escolher, ele está jogando em todas as frentes. Ele poderia, por exemplo, ter escolhido tirar o pé na Copa do Brasil, mas tem um fator que não teve nos outros times, apesar do Arnaldo ter razão de que o Flamengo jogou menos. Ele jogou durante um mês sem cinco titulares, então você esticou fisicamente esse time muito porque os caras não tinham revezamento, não tinha troca do Gerson, do Pedro, todos esses jogadores jogaram durante um mês com os uruguaios na Copa América e você nesse momento não tinha reserva para você fazer uma troca.

O time esticou tanto a corda que alguns desses jogadores, como Gerson e Pedro, que são dos mais desgastados, são os que passaram esse período enquanto os outros estavam na seleção. Tem essa ponderação, mas eu também acho que, dentro do planejamento, as contratações que estão sendo feitas agora demonstram que para o que estava posto precisava de um elenco mais composto. Rodrigo Mattos

Flamengo foi quase heroico ao vencer nesses condições, diz Mattos

Rodrigo Mattos exaltou a vitória fo Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia, fora de casa, pela Copa do Brasil. Na avaliação dele, não tem como cobrar mais do time de Tite, que segue brigando por todas as competições mesmo esfacelado fisicamente.

'Luciano virou alvo da torcida do São Paulo no estádio', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro criticou a atuação de Luciano na derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Atlético-MG, no MorumBis, pela Copa do Brasil. Ele destacou que o atacante virou o principal alvo da torcida no estádio, acompanhando sintoma das redes sociais.

Tironi critica torcida do Galo por cantar no minuto de silêncio para Izquierdo

Eduardo Tironi criticou a torcida do Atlético-MG por ter cantado durante o minuto de silêncio em respeito à morte do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo. "Foi desrespeitoso", disse ele.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra