Autor de gol contra o Juventude, Gustavo Henrique afirma: "Vamos tirar o Corinthians dessa situaçaõ"

O zagueiro Gustavo Henrique, autor do gol do Corinthians na derrota para o Juventude, deposita confiança no elenco, apesar do momento complicado. O beque citou a falta de eficiência do time, mas acredita que o conjunto vai tirar o clube dessa situação complicada, especialmente no Brasileirão.

"O jogo contra o Flamengo é o mais importante do ano, como vem sendo todos. Não falta comprometimento, vontade, estamos jogando bem, falta eficiência. A gente conversa muito todos os dias para não nos abalamos. Vamos tirar o Corinthians dessa situação", disse Gustavo em entrevista ao SporTV.

Em relação ao jogo desta quinta-feira, o defensor reconheceu que a equipe não foi bem na primeira etapa e lamentou que o Juventude abriu o placar no melhor momento do Corinthians no duelo.

"Acredito que não fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos o que o treinador pediu, a intensidade. No segundo melhoramos, quando estávamos melhores tomamos gol, tomamos outro. Graças a Deus consegui diminuir. Sabíamos que seria difícil, é mata-mata. Vamos tentar reverter com o apoio do nosso torcedor", complementou.

Com o revés de 2 a 1, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.

No próximo compromisso, o Corinthians recebe o Flamengo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão.

Já na volta das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena no dia 11 de setembro (quarta-feira), às 21 horas.