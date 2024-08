Atlético castiga São Paulo no fim e vence em noite de homenagem a Izquierdo

O Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no MorumBIS, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

O gol foi marcado por Battaglia já nos acréscimos do segundo tempo. Ele cabeceou bola na segunda trave após falta levantada de longe por Scarpa.

A partida teve poucas oportunidades de gol, e o Galo aproveitou a única que teve. O Tricolor teve a chance de marcar minutos antes, mas Lucas perdeu gol inacreditável dentro da pequena área..

O jogo ficou marcado por diversas homenagens a Juan Izquierdo, que morreu na última terça-feira (27). A recepção da torcida ao ônibus teve fumaça azul (cor do Nacional), os jogadores do São Paulo utilizaram uma faixa preta de luto, e todos atuaram com o nome do uruguaio nas costas.

Com o resultado, O Atlético-MG joga pelo empate em Belo Horizonte. Em caso de vitória do Sâo Paulo por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

O São Paulo mais uma vez não teve o técnico Zubeldía, suspenso, à beira do campo. O auxiliar Cuberas comandou o time.

O São Paulo volta a campo neste domingo (1º), quando visita o Fluminense pelo Brasileirão. Já o Galo vai enfrentar o Grêmio, no mesmo dia e também fora de casa. O duelo de volta da Copa do Brasil está marcado para a quinta-feira (12) após a data Fifa.

Pouco futebol em noite de homenagens

O primeiro tempo mostrou um jogo muito truncado, com nenhuma chance clara de gol. Os dois times tiveram problemas na criação, com o São Paulo conseguindo assustar Everson em chutes de fora de Wellington Rato.

A segunda etapa seguiu a mesma toada, com o lance mais perigoso até então sendo mais uma vez um chute de fora de Rato que foi por cima do gol. O Tricolor teve mais domínio das ações, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances de gol. As melhores ocorreram já no fim: Calleri invadiu a área depois de ganhar no corpo e finalizou em cima de Everson, enquanto Lucas teve a melhor oportunidade do time da casa em cruzamento de Bobadilla, mas cabeceou para fora.

O Atlético-MG fez bastante cera no gramado, principalmente com o goleiro Everson, que caiu várias vezes durante a partida. O Galo achou seu gol em praticamante sua única chance na partida. Battaglia venceu a defesa do Tricolor pelo alto em levantamento de Scarpa para marcar nos minutos finais.

Lances Importantes

Everson! Aos 18 minutos, Wellington Rato passou por Alan Franco, tabelou com Calleri e arriscou de direita de fora da área. Everson caiu para fazer grande defesa.

Everson! Aos 32, novamente Wellington Rato conseguiu bom chute, dessa vez na sua especialidade: trazendo da direita, cortando para dentro e batendo de esquerda. O goleiro do Galo defendeu em escanteio.

Everson de novo! Aos 3 minutos do segundo tempo, novamente o duelo Rato e Everson ocorreu. Rato driblou a marcação na entrada da área e bateu de esquerda. Everson fez a ponte e chegou a tocar com a ponta dos dedos, mas a arbitragem marcou só tiro de meta.

Everson salva! Na melhor chance do jogo até ali, Rafinha lançou Calleri, que brigou no corpo e ganhou de Alonso. Ele invadiu a área sozinho, mas chutou em cima do goleiro do Galo.

Inacreditável, Lucas! Em levantamento na área do meio-campo, a bola pipocou até ficar nos pés de Bobadilla. O paraguaio foi ao fundo e cruzou na primeira trave para Lucas, sozinho na pequena área, perder gol inacreditável de cabeça.

1x0. Já nos acréscimos do segundo tempo, Scarpa levantou bola em falta de longe, e Battaglia ganhou da zaga na segunda trave para marcar na única chance do Galo no jogo. O VAR analisou o lance por alguns minutos para possível impedimento antes de validar o gol.

Ficha Técnica

São Paulo 0 x 1 Atlético-MG

Copa do Brasil - Quartas de final, partida de ida

Data: 28/08/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, em São Paulo-SP

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Amarelos: Alonso, Igor Gomes, Saravia e Otávio; Rafinha, Maxi Cuberas e Arboleda

Gol: Battaglia (47'/2ºT)

Público: 51.432

Renda: R$ 3.949.845,00

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Nestor), Luciano, Lucas e Calleri. Técnico: Maxi Cuberas

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Alonso (Lyanco) e Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard (Igor Gomes) e Scarpa; Hulk (Cadu) e Paulinho (Palacios). Técnico: Gabriel Milito.