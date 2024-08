Com um a mais, Cruzeiro empata com Internacional e desperdiça chance de entrar no G6 do Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Internacional, no Mineirão, em partida atrasada válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso, que perdeu um pênalti, jogou com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, mas desperdiçou a chance de figurar no grupo dos seis primeiros da competição.

Agora, com 38 pontos, o Cruzeiro permanece estacionado na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Os mineiros têm uma unidade a menos que o Bahia, que abre o G6 e tem 37. Já o Internacional, com 29 pontos, permanece na 11ª posição.

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro retorna aos gramados no domingo (1º), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Mineirão. O Internacional, por sua vez, no mesmo dia, às 18h30, visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, em uma dividida com Bruno Tabata, o atacante do Cruzeiro Dinenno acabou levando a pior e torcendo o joelho direito. Ainda no chão, foi atendido pelos médicos do Cabuloso e, ao tentar voltar ao gramado, percebeu que não tinha condições de jogo. Aos prantos, ele foi substituído por Kaio Jorge.

O Internacional ficou com um jogador a menos em campo aos 31 minutos, ainda da etapa inicial. Em disputa aérea, Agustín Rogel ergueu seu braço, que atingiu a cabeça de Kaio Jorge, atacante do clube mandante. A arbitragem entendeu o lance como digno de cartão vermelho direto.

Na etapa complementar, o Cruzeiro teve um pênalti marcado a seu favor, aos 36 minutos. O centroavante Kaio Jorge assumiu a cobrança, mas não converteu, chutou no meio do gol, rasteiro, e Anthoni defendeu com os pés.

COM O PÉ, ??????? SALVA A PENALIDADE. NA SOBRA, MATHEUS PEREIRA FINALIZA DE FORA DA ÁREA E O PAREDÃO COLORADO ESPALMA COM A PONTA DOS DEDOS! ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2024

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 0 INTERNACIONAL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 28 de agosto de 2024, quarta-feira



Hora: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Japa e João Marcelo (Cruzeiro); Agustín Rogel, Gabriel Carvalho, Gabriel Mercado, Bruno Tabata, Borré e Enner Valencia (Internacional)



Cartões vermelhos: Agustín Rogel (Internacional)

CRUZEIRO: Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba (Kaike Bruno) e Marlon; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Japa (Vitinho), Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno (Kaio Jorge)



Técnico: Fernando Seabra

INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Rômulo); Bruno Tabata (Bruno Henrique); Gabriel Carvalho (Vitão), Wesley (Enner Valencia) e Borré (Renê)



Técnico: Roger Machado