Bruninho mostra nova mansão no RJ com vista para a Pedra da Gávea; fotos

O astro do vôlei Bruninho abriu a sua mansão no Rio de Janeiro durante entrevista para o surfista Pedro Scooby no Podpah Visita.

O que aconteceu

A mansão fica em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, e foi recém-contruída. "Estou amarradão. É o que eu queria mesmo, para poder aproveitar um pouco mais nessa vida maluca de viagens, competições, poder ter um lugar tranquilo para eu receber meus amigos, minha família", disse Bruninho.

A casa tem vista para a Pedra da Gávea e para o mar do Rio de Janeiro e conta com piscina, churrasqueira e outras áreas de lazer. "As obras continuam, né? Aquele fim de obra, Nunca para", brincou.

Bruninho quer aproveitar a nova casa para receber os amigos. "O hobbie é receber a galera em casa e fazer churrasco", disse.

O filho de Bernardinho espera aproveitar bastante a casa, já que pretende diminuir as viagens dentro do vôlei. Ele segue indicando aposentadoria da seleção. "Agora estou pensando em ficar mais no clube mesmo. Clube ainda dá [para jogar], estou bem fisicamente".

Ele diz estar solteiro e brinca que chegou a hora de encontrar uma companheira. "Tô solteiro. Acho que agora vou me arranjar, morando no Brasil... Tô sentindo".

Imagem: Reprodução/YouTube @podpah

