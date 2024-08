Palmeiras: Mancha Alviverde recebe autorização para ir ao jogo da Libertadores

Nesta terça-feira, a Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, foi autorizada a comparecer no Allianz Parque para o jogo contra o Botafogo, pela volta das oitavas de finais da Libertadores. A decisão foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A FPF acatou a escolha do Ministério Público e da Secretária de Segurança Pública. Anteriormente, o MP havia pedido uma punição de 30 dias da uniformizada em decorrência de uma briga com flamenguistas, antes do jogo da Copa do Brasil, nos arredores da casa do Palestra.

A medida passou a valer na última quinta-feira, inclusive na vitória contra o São Paulo, por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão, estava proibida a entrada dos associados da Mancha Alviverde portando qualquer indumentária referente à torcida, como camisetas e bonés, além de acessórios como faixas e bandeiras.

Em nota, a uniformizada discordou da decisão, vista como "injusta" e "desproporcional", mas garantiu que iria respeitá-lá. Após o jogo contra o Botafogo, a organizada voltará a cumprir a pena.

No embate pela Libertadores, portanto, será liberada a entrada de "07 (sete) instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo ser ampliada ou restringida a liberação de tais objetos, indumentárias e demais acessórios a critério da Polícia Militar, a contar desta data".

O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque. Na ida, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 no Nilton Santos e busca reverter a desvantagem com o apoio da torcida para eliminar o Botafogo e seguir com o sonho do tetracampeonato da Libertadores.

Confira a nota da FPF na íntegra:

PORTARIA FPF - Nº 128/24, DE 20 DE AGOSTO DE 2024 - LIBERAR ENTRADA DA MANCHA ALVIVERDE

Publicado em 20 de agosto de 2024, às 12h30 - Atualizado em 20 de agosto de 2024, às 12h33

PORTARIA FPF - Nº 128/24, DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

FÁBIO BARBOSA MORAES, Diretor Executivo do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO que é dever desta Entidade preservar a disciplina nos campos de futebol.

CONSIDERANDO os termos do Ofício 045/2024 datado de 19 de agosto de 2024, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do qual o Ilustre Promotor de Justiça, recomenda a LIBERAÇÃO, em uma partida específica, da presença da Torcida Organizada "MANCHA ALVIVERDE", da cidade de São Paulo/SP, vinculada à Sociedade Esportiva Palmeiras, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo.

INFORMA:

A modificação parcial da Portaria FPF nº 126/2024, autorizando assim a entrada nos estádios de futebol da Torcida Organizada "MANCHA ALVIVERDE", da cidade de São Paulo/SP, vinculada à Sociedade Esportiva Palmeiras, SOMENTE na partida agendada para o dia 21 de agosto de 2024, a ser disputada entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Botafogo de Futebol e Regatas, válida pela "Conmebol Libertadores 2024", devidamente caracterizada, ou seja, utilizando-se de 07 (sete) instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo ser ampliada ou restringida a liberação de tais objetos, indumentárias e demais acessórios a critério da Polícia Militar, a contar desta data.

A Federação Paulista de Futebol oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização no cumprimento desta Portaria. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Fabio Barbosa Moraes

Diretor Executivo

Departamento de Segurança e Prevenção de Violência