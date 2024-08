Endrick emprestado pelo Real? 'Ancelotti quer ele no elenco', diz PVC

Endrick não será emprestado pelo Real Madrid em sua primeira temporada no futebol espanhol porque Carlo Ancelotti deseja tê-lo no elenco, explicou Paulo Vinicius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, Endrick deve ganhar oportunidades aos poucos no Real. Nas duas primeiras partidas da temporada, o atacante não saiu do banco de reservas do time merengue.

Primeiro, o Joselu, que era reserva, foi embora. Tem espaço para o Endrick ser o centroavante reserva. E outro ponto é que o Ancelotti não quer ele fora do elenco. Ele é um jogador de 18 anos e o Ancelotti está abraçando o Endrick para fazer dele o craque que ele pode ser. Agora, é diferente jogar no Real Madrid aos 18 anos de jogar no Palmeiras aos 18 anos.

A lógica é você ter no Real Madrid um tempo maior, porque o Real Madrid não é um clube que vende, é um clube que tem os melhores jogadores do planeta. Então, se você tem Rodrygo, Bellinhgam, Vinícius e Mbappé, a lógica é que Endrick faça parte do elenco e vá entrando aos poucos. Se alguém tiver uma lesão, ele pode até virar titular. Paulo Vinicius Coelho

À la Rafinha: São Paulo quer Mário Rui por perfil experiente e vencedor

O São Paulo está perto de contratar o lateral esquerdo Mário Rui, que negocia sua saída do Napoli, da Itália, apurou André Hernan. A avaliação no São Paulo é que o jogador português tem um perfil à la Rafinha.

Hernan: Corinthians pisará no freio, mas ainda quer um lateral e um ponta

O Corinthians promete pisar no freio no mercado da bola, mas ainda pode contratar mais um lateral e um atacante, apurou André Hernan. A chegada de um ponta é desejo do técnico Ramón Diaz, e o Timão ainda procura um lateral esquerdo.

PVC: Corinthians terá time titular contra o Bragantino, mas com dois desfalques

O Corinthians terá time titular contra o Bragantino no jogo decisivo das oitavas de final da Sul-Americana, mas com dois desfalques importantes, contou Paulo Vinícius Coelho. Com sua tradicional pracheta, PVC mostrou como Ramón Díaz montará o time.

