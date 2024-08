Corinthians x Bragantino: onde assistir e horário do jogo da Sul-Americana

Corinthians e Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A partida será transmitida pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians chega em vantagem. O Timão venceu o jogo de ida por 2 a 1 e, por isso, pode até empatar para se classificar às quartas de final. Uma vitória do Bragantino por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Triunfo por dois gols ou mais dá a classificação para o Massa Bruta.

O Corinthians vem de um empate. A equipe comandada por Ramón Díaz ficou no 0 a 0 com o Fluminense, no último sábado (17), pela 23ª rodada do Brasileirão, fora de casa.

O Bragantino vem de derrota. O Massa Bruta foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, em casa, também no sábado.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles e Matheus Bidu; Pedro Henrique (Talles Magno), Giovane e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

Bragantino: Fabricio; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Corinthians x Bragantino - Oitavas de final da Sul-Americana

Data e horário: 20 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)