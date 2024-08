Brasileira diz que beijo antes de luta foi combinado: 'Não desse jeito'

Gabi Garcia, lutadora de jiu-jítsu, explicou o beijo aparentemente forçado que Craig Jones lhe deu antes de luta intergênero.

O que aconteceu

A brasileira afirmou que já sabia que Jones lhe beijaria. Em entrevista ao podcast Mundo da Luta, do ge, Gabi destacou que o beijo foi uma forma de "entretenimento" antes da luta.

"Foi combinado, mas não do jeito que aconteceu". Segundo a hexacampeã mundial de jiu-jítsu, o beijo foi ideia de Jones, que insistiu até convencê-la. O combinado era um 'selinho', mas o australiano puxou sua cabeça.

"Ele é uma pessoa incrível". Gabi diz que o que aconteceu não é um episódio de assédio, apesar de não querer o beijo a princípio. "Sabia que a repercussão seria ruim", acrescentou.

A brasileira recebeu apoio de famosos após a repercussão do vídeo. Segundo relato da atleta, nomes como Snoop Dogg, Conor McGregor, Jon Jones, Will Smith, Bono Vox e Kelly Slater enviaram mensagens e se solidarizaram com ela.

Jones ganhou a superluta intergênero. O australiano finalizou Gabi Garcia e levou a melhor na primeira edição do Craig Jones Invitational.

Foi combinado, mas não do jeito que aconteceu. Era para ser só um selinho, mas ele segurou minha cabeça e acabou me dando uma cabeçada. Ele disse que eu era boa atriz, mas eu disse que só não queria repetir Gabi Garcia, ao Mundo da Luta

O que mais a lutadora disse

Como ocorreu o acordo: "Ele vem me pedindo isso há quatro meses, mas eu não queria. O Craig veio me buscar, mas eu estranhei e não quis abrir a porta. Eu me arrumei e fomos. Quando eu cheguei eu percebi que tinha alguma armação. Eu vi que não tinha câmeras, mas ele me pediu para conversar comigo. Ele estava com medo que eu desse na cara dele. Foi combinado."

"Não queria, mas foi combinado": "Eu sabia que iria gerar muita polêmica e que a repercussão seria ruim. Muita gente disse que eu deveria processá-lo, que foi assédio. Ele é uma pessoa incrível, eu vi a repercussão. Eu não queria o beijo, mas foi combinado para ser a cereja do bolo. Foi parte do entretenimento. Às pessoas que se sentiram ofendidas, digo que não foi forçado, eu estava ali."

Repercussão: "O público estava gritando meu nome e fazendo coração com as mãos, e eu não conseguia me mexer no primeiro dia. Aonde eu vou as pessoas pedem para tirar foto comigo. E eu comecei a ouvir "Gabi, I love you", mas eu não achei que era comigo. Foi um carinho muito grande no primeiro dia, fiquei em choque. Tentei fingir normalidade, mas recebi mensagem do Snoop Dogg dizendo que era meu fã. [...] Recebi mensagem de muitas pessoas e também de gente de fora da bolha da luta. Conor McGregor, Jon Jones, Werdum, Will Smith, Bono, Kelly Slater... Como assim essas pessoas estão vindo até mim? A repercussão foi muito grande."