Bruno Henrique diz que foi agredido por Gatito antes de confusão

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, escreveu nas redes sociais que recebeu um soco nas costas de Gatito Fernández e que esse foi o motivo da confusão após o apito final da goleada de 4 a 1 do Botafogo, neste domingo (18), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O clássico no Engenhão terminou em confusão depois de Gatito, goleiro do Botafogo, entrar em campo para cobrar a provocação de Bruno Henrique. Durante a partida, o atacante do Flamengo fez o gesto de chororô ao marcar o gol de empate em 1 a 1 no clássico.

Bruno Henrique disse que a confusão foi iniciada depois de ele receber um soco nas costas de um 'covarde'.

"Tomei um soco pelas costas de um covarde que veio tirar satisfação comigo e foi aí que começou a discussão", escreveu o atacante ao responder à repórter Monique Danello nos comentários de uma postagem da TNT Sports (veja abaixo). No vídeo da TNT, a repórter explica o motivo da revolta de Bruno Henrique após o apito final.

Imagem: Reprodução/Instagram @tntsports

O atacante do Flamengo repetiu o mesmo gesto que já havia feito ao marcar o gol da vitória do Flamengo no clássico de 2023, por 2 a 1.