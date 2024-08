Torcida do Flamengo briga na arquibancada após derrota para o Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Flamengo se envolveu em grande confusão no apito final do clássico com o Botafogo. Vários rubro-negros entraram em confronto entre si e com policiais no setor sul do Estádio Nilton Santos.

O que aconteceu

A correria começou logo que o jogo terminou. O Botafogo venceu por 4 a 1 neste domingo (18).

A briga começou entre torcedores. Alguns vestiam camisas de organizadas e passaram a trocar socos na arquibancada. Depois, a polícia chegou e a confusão escalou.

Pelo menos um torcedor foi detido. Ele passou com sangue no braço sendo conduzido por policiais até a saída do estádio.

O tumulto seguiu mesmo depois de a situação parecer controlada. A briga se transferiu da arquibancada para os anéis de acesso ao setor.