Quenianos dominam a 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Viola Kosgei e Nicolas Kosgei foram os grandes campeões da 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais corridas de rua do país. Na manhã deste domingo, Viola garantiu o bicampeonato com o tempo de 1h14min52, melhorando em quase três minutos a marca em 2023 para os 21 km. Já Nicolas, que fez sua estreia na prova, marcou 1h04min16. O resultado manteve a hegemonia dos estrangeiros na disputa, que não perdem deste 2018 no masculino e 2017 no feminino.

Mesmo sem o topo do pódio, os corredores brasileiros também fizeram bonito. No masculino, Wendell Souza ficou com o segundo lugar, com a marca de 1h04min40, e Ederson Vilela terminou em quinto, no tempo de 1h06min43. No feminino, Kleidiane Jardim, quinta no ano passado, melhorou seu desempenho e ficou com o terceiro lugar, em 1h15min54. Susane Martins e Jéssica Soares completaram o pódio na quarta e quinta colocações, respectivamente.

Ao contrário do ano passado, a 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro ocorreu em um dia claro e temperatura agradável. Milhares de corredores participaram do evento, divididos por suas três distâncias. Vale destacar que as disputas de 5 km e 10 km foram realizadas no Aterro do Flamengo, ambas com grande participação.

Com condições tão favoráveis, os atletas dos 21 km puderam fazer corrida tranquila e impor um ritmo mais forte desde o começo. Após a largada no Leblon, os destaques acabaram assumindo a ponta da prova, com os estrangeiros um pouco à frente dos brasileiros. Na parte final, Nicolas seguiu firme e Wendell entrou na briga direta pela vitória. Mas o triunfo acabou sendo do queniano.

O campeão destacou que gostou da experiência e declarou que adora correr no Brasil. "Resultado muito bom. Achei apenas um pouco quente no final, mas isso até que foi até bom. Gostei muito do percurso plano, sem subidas e descidas, e isso permitiu forçar um pouco mais. Agora tenho vitórias em São Paulo e no Rio, o que me deixa muito contente, pois adoro estar no Brasil", disse Nicolas, vencedor da Maratona Internacional de São Paulo.

O brasileiro Wendell, por sua vez, ressaltou que queria um tempo melhor. "Agradeço a Deus pela performance, mas acho que poderia ter feito um tempo mais baixo. O nível técnico estava muito forte e o ritmo foi alucinante. Mas estou feliz de fazer pódio neste ano. Agora é pensar no próximo desafio, na Dez Milhas Garoto, em setembro", disse.

Feminino

A disputa feminina foi grande, especialmente em comparação com o ano passado. E os tempos tiveram uma melhora consideravel. Favorita ao bi, Viola não bobeou e garantiu o topo do pódio no Rio de Janeiro.

"A prova foi muito boa, pois consegui correr no meu ritmo. Aliás, a briga pelo primeiro lugar estava muito forte e isso se refletiu nos resultados. Estou muito feliz por vencer pela segunda vez aqui no Rio e gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta prova tão relevante", destacou Viola Kosgei, que ainda tem no currículo as vitorias na Volta Internacional da Pampulha e da Meia Maratona de Curitiba, ambas em 2023.

A brasileira Kleidiane também destacou o nível técnico no feminino. "Muito forte e, desta vez, sem chuva. Com isso, o ritmo foi duro desde o começo e acabou aumentando a partir do meio da prova. O melhor exemplo é que a Jéssica, quinta colocada, teve o mesmo tempo da vencedora do ano passado. Estou contente por ter feito uma prova consistente diante de adversárias de respeito", afirmou.

Resultados 2024

21 km

Masculino

1. Nicolas Kosgei (QUE), 1h04min16

2. Wendel Souza (BRA), 1h04min40

3. Wilson Maina (UGA), 1h05min04

4. Abraham Kiplimo (UGA), 1h05min46

5. Ederson Vilela (BRA), 1h06min43

Feminino

1. Viola Kosgei (QUE), 1h14min51 1h17min09

2. Vivian Kiplagat (QUE), 1h15min24

3. Kleidiane Jardim (BRA), 1h15min54

4. Susane Martins (BRA), 1h17min25

5. Jéssica Soares (BRA), 1h17min43