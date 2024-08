'Abel fez papel de para-raios', diz Alicia sobre Palmeiras x São Paulo

Alicia Klein criticou no Fim de Papo a postura do auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, no Choque-Rei. Ele destacou que português teve uma postura agressiva com a arbitragem e ajudou a esquentar o clima do clássico, que terminou em confusão. Dessa vez, Abel atuou como "para-raios", afirmou a colunista do UOL.

O João Martins estava claramente descontrolado, não é um cara que seja conhecido pela sua calma, pela tranquilidade. Ele estava especialmente descontrolado e eles exercem, sim, esse papel de deixar um clima mais tenso. O papel que o Abel faz é ser um pouco para-raio, dificilmente você vê os jogadores do Palmeiras tomando cartão ou sendo expulsos por reclamação — deixa que eu reclamo e vocês fazem o trabalho de vocês. Mas quando isso parte para um comportamento mais agressivo, de peitar juiz, de invadir o campo, você acaba subindo a temperatura. Alicia Klein

