Ypiranga x Caxias: confira onde assistir ao jogo atrasado pela Série C

Ypiranga e Caxias se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da quinta rodada da Série C do Brasileirão. A partida acontecerá no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul, e igualará todas as equipes do torneio com 16 duelos disputados.

O Ypiranga ocupa a sétima colocação com 24 pontos, e poderá ultrapassar o Londrina caso vença o confronto desta quarta.

Já o Caxias se encontra em uma posição delicada, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento com 15 pontos. Eles vão em busca da vitória para poderem subir para a 14ª colocação e se afastarem da parte de baixo.

Artilharia da Série C de 2024 tá pegando fogo! pic.twitter.com/Pk8cjU7CKW ? @Brasileirão - Série C (@BrasileiraoC24) July 31, 2024

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do DAZN e Nosso Futebol+.