Auxiliar de Abel destaca sequência do Palmeiras e cita gestão de elenco: "Vamos ter que fazer escolhas"

O Palmeiras terá nos próximos dias uma sequência intensa envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, que comandou a equipe, falou sobre a agenda palmeirense e revelou a necessidade de gerir o elenco.

O profissional, porém, não vê o clube em desvantagem. Ele justamente vê de forma positiva o fato de os rivais do Palmeiras na briga pelos títulos também brigarem pelas três competições.

"O Brasil tem essa coisa boa que é que quase todas equipes ainda estão nas três competições. Se houvesse uma ou duas só pensando no Brasileiro, poderia abrir essa diferença que poderia ser inalcançável no fim, mas quase todas estão nas competições sul-americanas e na Copa do Brasil. E vai ter que haver gestão em alguns jogos. Tal como nós, os outros também terão que fazer isso. Estaremos todos por igual. Temos que ver os dias de jogos, descanso, viagens", disse.

"Pensamos muitas coisas, mas amanhã os jogadores vão nos mostrar se estão bem ou não. Gostamos muito de ouvir os jogadores para tomar as decisões que achamos as mais corretas para o jogo. Vamos tentar recuperar para ter mais opções. Ao longo desse mês de agosto vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões sabendo que não dá para errar no mata-mata e no campeonato (Brasileiro) ainda tem mais 19 rodadas", seguiu.

Com a derrota, o Palmeiras caiu para a terceira posição na tabela, com 36 pontos, fechando o primeiro turno atrás de Botafogo (40) e Flamengo (37). O Verdão enfrentará esses dois adversários pelas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.

O Palmeiras tem algumas preocupações para a sequência e precisará de algum tempo para recuperar seus jogadores que estão entregues ao Departamento Médico. O zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Estêvão (torções no joelho e tornozelo esquerdos) vem sendo as baixas.

Antes de engatar na dura sequência, porém, o Palmeiras entra em campo no sábado para enfrentar o Vitória, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Para a partida, o Alviverde não contará com Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.