Arsenal vence amistoso de pré-temporada nos pênaltis; Chelsea fica no empate

Arsenal e Bournemouth se enfrentaram na noite da última quarta-feira, em amistoso de pré-temporada no Dignity Health Sports Park, nos EUA. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o time de Londres se deu melhor nas penalidades e venceu por 5 a 4.

Enquanto Fábio Vieira abriu o placar para o Arsenal aos 18 minutos do primeiro tempo, Antoine Semenyo empatou para o Bournemouth aos 33 minutos do segundo tempo.

Já nas penalidades, pelo lado da equipe comandada por Mikel Arteta, Odegaard, Zinchenko, Jorginho, Gabriel Jesus e Jakub Kiwior fizeram os gols, com Trossard perdendo sua oportunidade. No outro time, Semenyo, Ouattara, Adam Smith e Jebbison marcaram e Billing e Christie desperdiçaram

O Arsenal não contou com nenhum brasileiro entre seus titulares, entretanto, Gabriel Jesus e o ítalo-brasileiro Jorginho entraram no segundo tempo. Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, que disputaram a Copa América, seguem no período de férias.

Na pré-temporada, o Arsenal ainda fará mais três amistosos: Manchester United, Liverpool e Bayer Leverkusen. Além disso, a equipe ainda disputará a Copa Emirates contra o Lyon.

Chelsea fica no empate com o Wrexham

Outro amistoso que rolou na última quarta-feira foi Chelsea contra Wrexham, do País de Gales. O confronto que foi realizado no Levi's Stadium terminou empatado em 2 a 2.

Nkunku abriu o placar para os ingleses aos 35 minutos, mas o Wrexham virou para 2 a 1, com gols de Luke Bolton, aos 13 minutos do segundo tempo, e Jack Marriott, aos 26. Aos 37, Lesley Ugochukwu empatou para o Chelsea.

Os jovens brasileiros do Chelsea, Andrey Santos e Ângelo, entraram no intervalo do jogo. Esta foi a primeira partida do clube de Londres na pré-temporada.

O time agora comandado por Enzo Maresca fará mais quatro amistosos antes de estrear oficialmente na temporada. O primeiro contra o Celtic, da Escócia, o segundo diante do América, do México, o terceiro com o Real Madrid e o último contra a Inter de Milão.