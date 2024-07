Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Botafogo hoje (24), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

As duas equipes estão no pelotão da frente da tabela. O Botafogo é o líder, com 39 pontos, enquanto o São Paulo é o quinto colocado, com 31 pontos.

O São Paulo defende uma sequência de sete jogos de invencibilidade. Na rodada anterior, o Tricolor empatou com o Juventude em 0 a 0.

O Botafogo também não perde há sete jogos, mas vem em uma sequência de cinco vitórias. O Glorioso venceu o Internacional por 1 a 0, no fim de semana.

São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 24 de julho, às 19h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)