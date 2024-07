Cuiabá x Palestino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Cuiabá tenta a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira. Os brasileiros recebem o Palestino-CHI, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Paramount+.

O confronto está aberto após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, no Chile. A partida terminou com polêmica após o árbitro encerrar o jogo após a cobrança de pênalti para os chilenos. Na ocasião, o goleiro Walter defendeu a penalidade, mas o gol dos donos da casa no rebote não foi validado.

O Cuiabá precisa vencer para avançar. O mesmo acontece em relação ao Palestino. Quem se classificar encara o Independiente Medellín-COL nas oitavas de final.

Always Ready-BOL x LDU-EQU

Na outra partida do dia, Always Ready e Lou duelam por uma vaga nas oitavas de final. O atual campeão da Sul-Americana está em vantagem após ter vencido em Quito por 3 a 0.

Assim, os donos da casa precisam de uma goleada na Bolívia para avançar. Quem passar terá pela frente o Lanús-ARG na próxima fase.

O Mister Petit falou sobre o duelo decisivo desta quinta-feira na nossa casa! ??? Vem pra Arena! #Cuiaba #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/sXBsImLTD7 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) July 24, 2024

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ-BRA X PALESTINO-CHI

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 25 de julho de 2024, quinta-feira

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Milagros Arruela (PER)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral (Max); Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta



Técnico: Petit

PALESTINO: Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez e Dávila (Abrigo); Carrasco, Marabel e Benítez



Técnico: Lucas Bovaglio