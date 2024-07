Torcida do Leixões protesta contra possível parceria: 'Flamengo, meta o pé'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Leixões, clube da segunda divisão de Portugal, parece não ter ficado feliz com a possibilidade de o Flamengo adquirir a equipe. Segundo o presidente Rodolfo Landim, as negociações estão avançadas nesse sentido.

O que aconteceu

Torcedores usaram uma série de faixas para protestar contra a possibilidade. Isso aconteceu no último fim de semana, durante um jogo de futebol de areia.

"Num satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar"

"Para os nossos bebés nem um tostão... Vão e não voltem de Fão"

"Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!"

"Cansados de má-fé... SAD e Flamengo, metam o pé"

Estrela SAD vs L. SAD: um hino a podridão. Jogam nos bastidores, em campo é encenação"

Adeptos do Leixões manifestam-se contra a compra da SAD pelo Flamengo.



📸 Curva Ultra pic.twitter.com/tKTSoS1Jt7 -- Cabine Desportiva (@CabineSport) July 23, 2024

SAD em Portugal é equivalente à SAF no Brasil. Os torcedores criticam uma possível perda de identidade com a venda ao Flamengo.

O negócio não necessariamente envolve uma venda no primeiro momento. O Fla pensa em expansão da marca, além de visibilidade dos jovens da base.

O Flamengo recentemente negociou jogadores com o Leixões. Werton e Gabriel Noga foram os últimos vendidos ao clube. A negociação não tem a ver com a aquisição.