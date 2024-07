Ryan retorna ao time titular do Corinthians após quatro meses e pode ganhar novas chances com Ramón Díaz

Na tarde do último domingo, o Corinthians superou as expectativas e venceu o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo em Salvador tirou o Timão da zona de rebaixamento e a equipe, neste momento, ocupa a 14ª posição, com 18 pontos.

O duelo contra o Bahia também foi importante para um Filho do Terrão voltar a ganhar oportunidades no time titular corintiano. O volante Ryan Gustavo retornou ao 11 inicial da equipe e não decepcionou, tendo boa atuação.

O técnico Ramón Díaz teve que substituir Raniele, visto que o camisa 14 estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Grande parte da torcida pensou que ele optaria por Breno Bidon, mas o argentino surpreendeu e deu chance a Ryan.

O volante de 21 anos voltou a ganhar uma oportunidade entre os titulares do Corinthians após mais de quatro meses e, segundo dados do Sofascore, foi bem: no quesito ofensivo, ele acertou 79% dos passes que tentou, conseguiu um drible e chutou uma vez para fora.

Já no setor defensivo, Ryan também demonstrou qualidade. O atleta ganhou cinco de 10 duelos no chão, realizou dois cortes, duas interceptações, e ainda conseguiu quatro desarmes.

A última vez que Ryan havia sido titular do Corinthians foi no dia 10 de março deste ano. O jogador iniciou o confronto diante do Água Santa, que terminou empatado em 0 a 0, pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Aquela não foi a melhor exibição de Ryan entre os titulares do Timão. Naquela partida, já no fim do primeiro tempo, ele recebeu o segundo cartão amarelo em um intervalo de cinco minutos e acabou sendo expulso do gramado.

O camisa 37 chegou ao profissional nesta temporada vindo de uma boa campanha com o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao lado de Breno Bidon, Ryan foi fundamental para a conquista da 11ª Copinha do clube.

Ryan, assim, é um dos jogadores da base corintiana que tem ganhado espaço no time principal recentemente. Ele fez sua estreia no profissional no ano passado, contra o Liverpool-URU, e passou a ter mais chances neste 2024.

Ao todo, o atleta atuou em 11 partidas junto aos profissionais do Alvinegro paulista. Depois de ser 'escanteado' por alguns jogos com António Oliveira, pode ganhar uma nova chance na equipe principal com a chegada do técnico Ramón Díaz, que foi quem o trouxe de volta ao time titular corintiano.

Como Alex Santana está suspenso, existe a possibilidade de Ryan iniciar a partida contra o Grêmio, podendo assim ter mais uma chance de mostrar serviço. O confronto acontece nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.