Atlético de Madrid fica perto de contratar artilheiro do último Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid virou seus olhos para o artilheiro da última edição do Campeonato Espanhol na última semana, o ucraniano Artem Dovbyk. Na temporada 2023/24, foram 36 jogos na liga, com 24 gols marcados vestindo a camisa do Girona.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a transferência do centroavante "está a um passo de se tornar realidade", com o Atlético já tendo acertado termos pessoais com ele. O acordo pelo jogador de 27 anos seria de 40 milhões de euros (cerca de R$242 milhões na cotação atual), valor da cláusula de rescisão em seu contrato com o Girona.

O ucraniano chegaria para substituir Álvaro Morata, que era o principal atacante da equipe e se transferiu para o Milan após a conquista da Eurocopa, capitaneando a seleção espanhola. Dovbyk seria a primeira contratação de Simeone para a próxima temporada.

Além de artilheiro de LaLiga na última temporada, Dovbyk foi essencial para a campanha do Girona no campeonato, ajudando a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

Ele também fez parte da campanha da Ucrânia na Eurocopa, que foi a primeira seleção da história a ficar na última colocação de um grupo somando 4 pontos. No último sábado, durante a pré-temporada do Girona, Dovbyk marcou duas vezes no empate da equipe em 3 a 3 com o Montpellier.