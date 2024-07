Corinthians ataca o mercado após cobranças e se aproxima dos quatro reforços prometidos por Augusto

O Corinthians vive grave crise dentro e fora de campo. Pressionado, o presidente do clube, Augusto Melo, teve que se movimentar e, cobrado por torcedores organizados, prometeu quatro reforços para a sequência da temporada. E está perto de cumprir.

Durante protesto da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, há pouco mais de três semanas, no Parque São Jorge, Augusto Melo se dirigiu aos torcedores, pediu um voto de confiança e prometeu quatro reforços de peso para o segundo semestre. Ou seja, jogadores que viriam para ser titulares.

Um deles já chegou: Hugo Souza. O arqueiro, que pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Chaves, de Portugal, foi contratado para assumir a vaga deixada por Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube.

E não para por aí. O clube está perto de confirmar as chegadas do meio-campista Alex Santana, do Athletico-PR, e do zagueiro André Ramalho, ex-PSV. Ambos já têm treinado no CT Dr. Joaquim Grava e vivem a expectativa do anúncio nos próximos dias.

Outro nome que está em pauta é o volante Charles, do Midtjylland, da Dinamarca, que tem conversas avançadas com o Corinthians e, se tudo correr conforme o planejado, deve ser oficializado em breve.

Nem todos estes quatro jogadores, contudo, chegariam para ser titulares. Dos citados, só Hugo e André Ramalho são candidatos a assumir um lugar no time ideal do Corinthians para esta temporada. Por isso, Augusto Melo permanece trabalhando em busca de reforços.

Com o auxílio do executivo de futebol, Fabinho Soldado, o clube tenta a contratação do ponta Mateo Sanabria, jovem de apenas 20 anos, do Lanús, e do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 24 anos, do América, do México. Ambos os negócios, entretanto, ainda estão distantes de um desfecho.

O Timão também não descarta a chegada de um nome midiático, como o italiano Mario Balotelli, de 33 anos. Porém, o jogador divide opiniões internamente e também entre os torcedores.