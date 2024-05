São Paulo coloca à prova bom retrospecto em Belém contra time 'sensação' na Copa do Brasil

O São Paulo voltará a jogar na cidade de Belém depois de 12 anos. Nesta quinta-feira, a equipe enfrentará o Águia de Marabá, no Mangueirão, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A última vez que o Tricolor atuou em Belém foi em 2012, em duelo contra o Independente de Tucuruí, pela primeira fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu a partida por 1 a 0, com gol de Cícero. Na volta, a equipe goleou por 4 a 0.

Nesta quinta, o São Paulo colocará à prova um bom retrospecto na cidade de Belém. O time atuou 14 vezes na cidade. No total, foram cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas - todas para o Paysandu.

?? Mais uma estreia pela frente para Luis Zubeldía, agora na @CopaDoBrasilCBF! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/hHWM8cvtkg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 30, 2024

Desta vez, a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrentará um clube em ascenção. O Águia de Mabará faz a melhor campanha de uma equipe paraense na atual edição da Copa do Brasil. Outros representantes do estado, Paysandu e o Remo já foram eliminados.

A equipe marabense também chegou à terceira fase da Copa do Brasil no ano passado, mas caiu para o Fortaleza por 8 a 1 no placar agregado.

O Águia de Marabá tem alguns trunfos para bater o São Paulo. O time conta com um dos artilheiros do torneio neste ano, o atacante Braga, de apenas 22 anos. Ele marcou três gols na atual edição da competição. Um na vitória sobre o Coritiba, na primeira fase, e dois no triunfo contra o Capital-TO, na fase seguinte.

Além disso, o clube tem como seu comandante o técnico revelação, de apenas 37 anos, Matheus Sodré. Ele voltou ao time no início deste ano, após conquistar, de maneira inédita para o Águia, o título do Campeonato Paraense do ano passado. Em 2024, a equipe caiu nas semifinais, para o Paysandu.

O trabalho de hoje está finalizado! ????? ? John Wesley / Águia de Marabá | #VoaMeuÁguia pic.twitter.com/CmV8SoaADF ? Águia de Marabá FC (@MarabaAguia) April 30, 2024

O time, porém, não poderá jogar no seu estádio, o Zinho de Oliveira, em função da exigência mínima de capacidade na terceira fase da Copa do Brasil, de dez mil pessoas. O palco tem apenas cinco mil lugares destinados para torcida. Por isso, o jogo foi transferido para o Mangueirão, que comporta mais de 50 mil torcedores.

Do lado do São Paulo, Zubeldía precisará superar a sequência pesada de jogos e viagens, além de um alto número de lesionados. Atualmente, ele não conta com Lucas, Rafinha, Wellington Rato, Welington e Pablo Maia. Este último se lesionou na véspera do clássico contra o Palmeiras e precisará passar por cirurgia.

Por esse motivo, a tendência é que o Tricolor entre em campo com um time modificado. Zubeldía pretende preservar alguns jogadores e dar oportunidade a outros.